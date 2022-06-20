يوتيوب تسحب فيديو يتعلّق بحادث اقتحام الكابيتول... ما السبب؟

سحبت منصة يوتيوب فيديو بسبب احتوائه على مقابلة للرئيس الأسبق دونالد ترامب عن حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية في عام 2020 من دون دليل.

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LBCI News Lebanon

سحبت منصة يوتيوب فيديو نشرته لجنة التحقيق في اقتحام مبنى الكونغرس، الكابيتول، في الولايات المتحدة، وذلك بسبب احتوائه على مقابلة يتحدث فيها الرئيس الأسبق دونالد ترامب عن حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية في عام 2020 من دون دليل.

وتحقق هذه اللجنة البرلمانية منذ نحو عام في أعمال الشغب التي اندلعت في السادس من كانون الثاني 2021، عندما اجتاح أنصار الرئيس الأسبق الكونغرس يوم المصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن.

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ويسعى البرلمانيون إلى إثبات أن رفض دونالد ترامب للنتائج كان جزءا من استراتيجية مدروسة بشكل جيد للاحتفاظ بالسلطة.

وقد نشروا على منصة يوتيوب عدداً من الفيديوهات لجلساتهم، ولليوم المعني ومقاطع من تقارير ومقابلات تتعلق بهذا الموضوع.

وقالت إيفي تشوي، المتحدثة باسم الخدمة التي اتصلت بها وكالة فرانس برس: "إن نظامنا المتعلق بنزاهة الانتخابات يحظر المحتوى الذي يتضمن تأكيدات خاطئة بأن عمليات تزوير أو أخطاء أو مشاكل أدت إلى تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020، ما لم يتم وضعها في سياق مناسب".

وأضافت "نطبق قواعدنا على الجميع بمساواة وأزلنا الفيديو الذي حمّلته قناة لجنة 6 يناير" التي تحقق في اقتحام الكونغرس.

وكان ترامب بدأ حتى قبل إجراء الانتخابات الحديث عن إمكانية تزوير. ومنذ هزيمته لم يكف عن الدفاع عن نظريته بأن الانتخابات الرئاسية "سُرقت" منه.

وبدورها، فقد استمعت لجنة "6 يناير"، المكونة من سبعة ديموقراطيين وجمهوريين اثنين، إلى نحو ألف شاهد بينهم اثنان من أبناء الرئيس السابق، لتسليط الضوء على تصرفات دونالد ترامب بعد الانتخابات.