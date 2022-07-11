شركة إماراتية تطلق أول مستشفى في عالم "ميتافيرس" الافتراضي

أعلنت شركة الرعاية الصحية الإماراتية، Thumbay Group، أنها ستطلق أول مستشفى في العالم في ميتافيرس الافتراضي، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

من خلال تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، ستنشئ مجموعة "ثامباي" استشارات عن بُعد مع الأطباء، الأمر الّذي سيساعد المرضى المحتملين في التحقق قبل اختيار مقدم الرعاية الصحية.

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وقال الدكتور ثامباي مودين، مؤسس ورئيس مجموعة "ثامباي": "نتوقع إطلاقه قبل تشرين الأول من هذا العام. وسيكون هذا مستشفى افتراضيًا كاملًا. ويمكن أن تصبح هذه التقنية في الرعاية الصحية مفيدة جدًا للمرضى على المدى الطويل أو الأشخاص ذوي الإعاقات الدائمة".

وتخطط مجموعة "ثامباي" أيضًا لاستخدام تقنية الواقع الافتراضي وكاميرات التعرف على الوجه. وقال نائب المجموعة إن "دمج الذكاء الاصطناعي في نظام المستشفيات سيساعدهم في التعرف على المريض من لوحة أرقام السيارة والوجه".

وأضاف "عندما يصل المريض إلى مكتب الاستقبال، يكون ملفه مفتوحًا بالفعل. وسيتم إلغاء عملية إبراز بطاقة الهوية أو التأمين. وإذا ذهب المريض إلى الصيدلية، ستتعرف الكاميرات على وجهه، وسيوضح النظام للصيدلي أن المريض قد حضر ليأخذ دواءه".