دراسة حديثة... هل تفهم خوارزميات "يوتيوب" تفضيلات المستخدم؟

كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة "موزيلا" أنّ خوارزمية "يوتيوب" قد لا تفهم تفضيلات المستخدمين بالدّقة عينها التي تعمل بها منصّات التّواصل الإجتماعي الأخرى.
وفي التّفاصيل التي أفادها موقع "ذا فيرج
" التّقني، فإنّ زرّ "عدم الإعجاب" مثلاً غير فعّال للتحكّم بالمحتوى المقترح وبالتّالي لن يؤثّر في إظهار المحتوى الذي يهمّ المستخدم وإبعاد المحتوى غير المحبّب أثناء التصفح.
واعتمد الباحثون في "موزيلا" على ملايين مقاطع الفيديو الموصى بها، بالإضافة إلى تقارير من آلاف الأشخاص واختبروا أربعة عناصر تحكّم مختلفة مثل زر "عدم الإعجاب"، وزر "غير مهتم"، وزر "عدم التوصية بالقناة"، و"الإزالة من سجل المشاهدة". ووجد الباحثون أن تأثيراتها كانت بدرجات متفاوتة، لكن التأثير العام كان ضئيلاً وغير كافٍ.
وأشار الباحثون إلى أنّ هذه الدّراسة تسلّط الضوء على حاجة "يوتيوب" إلى فهم تأثير عناصر التحكم بشكل أفضل لتوفير طرق أكثر فاعليّة لتحديد ما يريد المستخدمون رؤيته.