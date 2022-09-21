آبل تعترف بمشكلة في "هاتف آيفون 14 برو ماكس" الجديد... إليكم التفاصيل

اعترفت شركة "آبل" بمشكلة بهاتف آيفون "14 برو ماكس"، ما هي؟

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LBCI News Lebanon

اعترفت شركة "آبل" بمشكلة يواجهها مستخدمو هاتفها الجديد آيفون "14 برو ماكس"، وذلك بعد نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل تُظهر المشكلة الأساسية.

وتكمن المشكلة في اهتزاز الكاميرا وإصدارها صوت طنين غريب لدى استخدام تطبيقات مثل إنستغرام وسناب شات وتيك توك.

وأوضح خبراء في هذا المجال أن الخلل يكمن في نظام تثبيت الصورة.

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وبدورها، فقد أكّدت الشركة أنها تعمل على حلّ المشكلة عبر تحديث جديد، مضيفةً أن الحل سيأتي بتحديث جديد للنظام.

كما تُحقق الشركة في خطأ آخر يتسبب في تجميد طرازي "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس"، وذلك بعد قيام المستخدمين بنقل بياناتهم من جهاز "آيفون" القديم.

كحل مؤقت، تنصح شركة "آبل" العملاء بفرض إعادة تشغيل هاتف "آيفون" في حال "تجمّد" لأكثر من خمس دقائق.

ويُذكر أن سعر هاتف "آيفون 14 برو ماكس" يبلغ في الأسواق العالمية حوالي 1100 دولار.