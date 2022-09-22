لتوفير كل أنواع المنتجات الصوتية... سبوتيفاي تطلق خدمة "الكتب المسموعة"

أطلقت منصة البث الصوتي "سبوتيفاي" الثلاثاء خدمة الكتب المسموعة في الولايات المتحدة في خطوة جديدة تندرج ضمن استراتيجيتها لتوفير كل أنواع المنتجات الصوتية في مكان واحد.

وأعلنت المنصة في بيان أنها باتت توفر لمستخدميها في الولايات المتحدة نحو 300 ألف كتاب مسموع. ويمكن شراء كتاب مسموع من خلال صفحة على الإنترنت، أي من خارج التطبيق.

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وتعتمد منصات أخرى هذه التقنية، كما بالنسبة إلى الاشتراك في "نتفليكس" مثلاً، تجنباً لدفع عمولة لمشغّلي أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، أي آبل "آي أو إس" وغوغل "أندرويد".

وتحدث الرئيس التنفيذي دانيال إيك في حزيران الفائت عن احتمال توفير خدمة الكتب المسموعة مجاناً للمشتركين في المنصة مع الإعلانات، لكنّ بيان الثلاثاء لم يشر إلى هذه الصيغة إذ تناول إتاحة كل الكتب في مقابل بدل مالي.

وأوضح المسؤول عن الخدمة، نير زيكرمان، أن إطلاقها في الولايات المتحدة "ليس سوى الخطوة الأولى في مجال الكتب المسموعة على سبوتيفاي"، وستكون بمثابة خطوة تحضيرية لإطلاق الخدمة في أسواق الأخرى.

وشرحت "سبوتيفاي" لوكالة فرانس برس أن لديها "شراكات مع دور نشر كبرى وأخرى مستقلة وكذلك مع مؤلفين"، وأن تشكيلة الكتب التي توفرها ستصبح أكبر في المستقبل.