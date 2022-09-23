في اليابان... صراصير مجهزة بمعدات تبحث عن ناجين في الكوارث

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إذا وقع زلزال في المستقبل وكان الناجون محاصرين تحت أطنان من الأنقاض، فإن أول المستجيبين لتحديد مواقعهم يمكن أن يكونوا أسراب من الصراصير.وفي التّفاصيل، فطوّر كينجيرو فوكودا، وفريقه في مختبر "حقائب ظهر" من الخلايا الشمسية والإلكترونيات تركَّب على الحشرات للتحكم في حركتها عن طريق جهاز التحكم عن بعد.وطور الفريق فيلماً مرناً من الخلايا الشمسية بسماكة أربعة ميكرون، وعرضه نحو ربع عرض شعرة الإنسان، ويمكن أن يلائم بطن الحشرة.وقال فوكودا: "تنفد البطاريات الموجودة داخل أجهزة الإنسان الآلي الصغيرة بسرعة، بالتالي يصبح وقت الاستكشاف أقصر. والميزة الرئيسية لحشرة "سايبورغ" هي أنه عندما يتعلق الأمر بحركة الحشرة، فإن الحشرة تتحرك من تلقاء نفسها، بالتالي فإن الكهرباء المطلوبة ليست بالقدر نفسه".ولا يزال الطريق طويلاً أمام هذه الأبحاث. والتحدي التالي هو تصغير المكونات بحيث يمكن للحشرات التحرك بسهولة أكبر والسماح بتركيب أجهزة الاستشعار وحتى الكاميرات.