للتهرب من التعبئة العسكرية... "كيف أكسر ذراعي في المنزل" تتصدر قوائم البحث في روسيا

اجتاح السؤال "كيف أكسرُ ذراعي في المنزل؟" قوائم البحث على الإنترنت في روسيا بعد إعلان بوتين عن التعبئة.

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LBCI News Lebanon

اجتاح السؤال الصادم "كيف أكسرُ ذراعي في المنزل؟" قوائم البحث على الإنترنت في روسيا، وذلك بعد إعلان بوتين عن خطة التعبئة واستدعاء جنود احتياط للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

ووفقاً لإحصائيات غوغل، فقد تصدرت الجملة المذكورة محرك البحث في روسيا، حيث يبحث الروس عن مَهرب من التجنيد والقتال في أوكرانيا.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن خطة التعبئة الّتي تفيد باستدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا، ما جعل الروس يبحثون عن مهرب من التجنيد والقتال عن طريق كسر الذراع أو اليد في المنزل بأقل قدر ممكن من الألم.

وأدّى قرار التعبئة العسكرية إلى عمليات نزوح جماعية إلى حدود روسيا تجاه عدة دول منها جورجيا وفنلندا، مع نفاد تذاكر الطيران لمغادرة موسكو في محاولات لتجنب القتال.

وبالتالي، فقد اجتاحت البلاد تظاهرات واسعة تنديداً بهذا القرار أعقبتها عمليات اعتقال واسعة في صفوف المحتجين.