علوم وتكنولوجيا
27 أيلول 2022 - 03:57
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لأول مرة منذ العام 1963... المشتري وصل إلى أقرب نقطة من الأرض!

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لأول مرة منذ العام 1963... المشتري وصل إلى أقرب نقطة من الأرض!
Lebanon News
وصل كوكب المشتري لأقرب نقطة له من الأرض منذ 59 عاماً يوم الاثنين في 26 أيلول، في ظاهرة فلكية انتظرها بشغف عشّاق الفضاء.

وفي التّفاصيل، فوصل المشتري، الكوكب الذي يعدّ أكبر من الأرض بنحو 1300 مرة، إلى أقرب نقطة إلى الأرض (591 مليون كم)، لم يصل إليها منذ 1963 ولن يصل إليها مرة أخرى إلا في العام 2129.
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وكان كوكب المشتري، أو بعبارة أخرى "العملاق الغازي" إذ يتكوّن من 99 بالمئة من الغاز، بمواجهة الشمس مباشرةً من منظور الأرض، وهو ترتيب فلكي يُعرف بـ"المقابلة" (Opposition).

وقد تمكّن محبّو الفضاء من مراقبة السماء والكوكب المشرق والكبير باستخدام منظار أو تلسكوب صغير، ما وفّر فرصة استثنائية لمشاهدة معالمه.
 

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