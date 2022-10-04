تنديد أوكراني بـ"خطة السلام" التي اقترحها إيلون ماسك... ومواجهة بين الملياردير الأميركي وزيلينسكي على تويتر

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طلب الملياردير الأميركي إيلون ماسك يوم الاثنين من مستخدمي تويتر التفكير في خطة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، في طرح سرعان ما قوبل بتنديد الأوكرانيين، بمن فيهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي رد باستطلاعه الخاص.وكتب زيلينسكي على تويتر "أي من إيلون ماسك تحب أكثر؟"، مقدما خيارين: أحدهما يدعم أوكرانيا، والآخر يدعم روسيا".واقترح ماسك إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة في أربع مناطق محتلة، تحركت موسكو الأسبوع الماضي لضمها بعد ما وصفته بالاستفتاءات. وشجبت كييف والحكومات الغربية هذه الاستفتاءات ووصفتها بأنها غير شرعية وصورية.وكتب ماسك يقول "سترحل روسيا إذا كانت هذه هي إرادة الشعب".واقترح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الاعتراف رسميا بشبه جزيرة القرم، التي استولت عليها موسكو في العام 2014، على أنها روسية، وضمان إمدادات المياه للقرم وأن تظل أوكرانيا محايدة. وطلب من مستخدمي تويتر التصويت بنعم أو لا على الخطة.وردا على ذلك قال رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا على تويتر "عزيزي إيلون ماسك، عندما يحاول شخص ما سرقة عجلات سيارة تسلا الخاصة بك، فهذا لا يجعله مالكا قانونيا للسيارة أو للعجلات".وكان لسفير أوكرانيا المنتهية ولايته لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، رد فعل حاد على خطة ماسك للسلام. وكتب على تويتر "اللعنة هي رد دبلوماسي للغاية عليك يا إيلون ماسك".