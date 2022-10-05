علوم وتكنولوجيا
05 تشرين الأول 2022 - 08:43
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علق بمروحيتها ... ناسا تحقق في "جسم غريب" على المريخ

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علق بمروحيتها ... ناسا تحقق في &quot;جسم غريب&quot; على المريخ
Lebanon News
أفادت تقارير إعلامية أن وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تحقق في "جسم غريب" علق بمروحيتها الخاصة على المريخ.

وفي التّفاصيل، فلاحظ الخبراء جسماً غريباً عالقا في مروحية "Ingenuity" التي أطلقتها "ناسا" إلى المريخ في وقت سابق.

وتم رصد الجسم الغامض، الذي أطلق عليه مسؤولو ناسا "FOD"، بمجرد أن نفذت المروحية الصغيرة رحلتها الثالثة والثلاثين بنجاح.
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وجرى إطلاق هذه المروحية، في شباط 2021، للبحث عن "علامات الحياة" على الكوكب الأحمر.

وأشارت ناسا إلى أنّ الجسم الغريب قد يكون حطاما تابعاً لروبوتات  أنجزت مهمات سابقة على سطح المريخ، ولا تزال تعمل على تحديد مصدر الجسم من خلال مؤشرات واضحة.
 
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