علق بمروحيتها ... ناسا تحقق في "جسم غريب" على المريخ

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There's something on your foot, #MarsHelicopter! 👀

We’re looking into a bit of debris that ended up on Ingenuity's foot during its latest aerial commute. As shown in the GIF, it eventually came off and did not impact a successful Flight 33. https://t.co/S78Chpo2uO pic.twitter.com/oFnRUBy4aq — NASA JPL (@NASAJPL) October 1, 2022

أفادت تقارير إعلامية أن وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تحقق في "جسم غريب" علق بمروحيتها الخاصة على المريخ.وفي التّفاصيل، فلاحظ الخبراء جسماً غريباً عالقا في مروحية "Ingenuity" التي أطلقتها "ناسا" إلى المريخ في وقت سابق.وتم رصد الجسم الغامض، الذي أطلق عليه مسؤولو ناسا "FOD"، بمجرد أن نفذت المروحية الصغيرة رحلتها الثالثة والثلاثين بنجاح.وجرى إطلاق هذه المروحية، في شباط 2021، للبحث عن "علامات الحياة" على الكوكب الأحمر.وأشارت ناسا إلى أنّ الجسم الغريب قد يكون حطاما تابعاً لروبوتات أنجزت مهمات سابقة على سطح المريخ، ولا تزال تعمل على تحديد مصدر الجسم من خلال مؤشرات واضحة.