علوم وتكنولوجيا 25 تشرين الأول 2022 - 13:53 25/10/2022 13:53:37 3 تطبيقات بديلة لواتساب لإجراء المكالمات والدردشة

مع توقف خدمة واتساب عن العمل عالمياً

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LBCI News Lebanon





كثُرت التساؤلات خلال هاتين الساعتين، حول الأسباب التقنية التي أدّت إلى توقّف خدمة واتساب، علماً أنّها ليست المرّة الأولى التي يُواجه فيها تطبيق المراسلة أو تطبيق انستغرام، المملوك منه، مشكلة مشابهة.

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ومع كل مشكلة تقنيّة، يبدأ المستخدمون، وعددهم يفوق المليارين، بالبحث عن تطبيقاتٍ أخرى للمراسلة تكون مجانية بعكس المكالمات الهاتفية العادية.



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- تلغرام (Telegram): إنه البديل الأشهر لواتساب، فهو مُستخدم بشكلٍ واسعٍ من قبل الكثير من الشركات. يضمّ التطبيق أكثر من 200 مليون مستخدم والكثير من الخبراء يصفونه بأنه أفضل من واتساب.



- فيسبوك مسينجر (Facebook Messenger): تمتلك ميتا هذا التطبيق المراسلة الخاص بفيسبوك والشرط الوحيد لاستخدامه هو أن يكون عندك حساباً على فيسبوك طبعاً. بإمكانك إجراء المحادثات مع المستخدمين وإجراء المكالمات الصوتية والمصوّرة أيضا.



- سيغنال (Signal): إنّه حتماً الأقلّ شهرةً بين هذه التطبيقات الثلاثة، لكنه لا يزال بديلاً ممتازاً لواتساب. يتمتع سيغنال بميزات حماية عالية الجودة وتُعتبر الأهم. يُمكّنك التطبيق من تلقي الرسائل وإرسالها وإجراء المكالمات الصوتية والفيديو، وعلى نسخة الكمبيوتر أيضا. واجه مستخدمو تطبيق "واتساب" من حول العالم مشكلة اليوم الثلاثاء في إرسال الرسائل أو تلقيها بعدما توقّفت خدمة التطبيق لأقلّ من ساعتين.كثُرت التساؤلات خلال هاتين الساعتين، حول الأسباب التقنية التي أدّت إلى توقّف خدمة واتساب، علماً أنّها ليست المرّة الأولى التي يُواجه فيها تطبيق المراسلة أو تطبيق انستغرام، المملوك منه، مشكلة مشابهة.ومع كل مشكلة تقنيّة، يبدأ المستخدمون، وعددهم يفوق المليارين، بالبحث عن تطبيقاتٍ أخرى للمراسلة تكون مجانية بعكس المكالمات الهاتفية العادية.نشر موقع MARCA أفضل ثلاثة تطبيقات للمراسلة بإمكانكم اللجوء إليها غير واتساب:تلغرام (Telegram): إنه البديل الأشهر لواتساب، فهو مُستخدم بشكلٍ واسعٍ من قبل الكثير من الشركات. يضمّ التطبيق أكثر من 200 مليون مستخدم والكثير من الخبراء يصفونه بأنه أفضل من واتساب.فيسبوك مسينجر (Facebook Messenger): تمتلك ميتا هذا التطبيق المراسلة الخاص بفيسبوك والشرط الوحيد لاستخدامه هو أن يكون عندك حساباً على فيسبوك طبعاً. بإمكانك إجراء المحادثات مع المستخدمين وإجراء المكالمات الصوتية والمصوّرة أيضا.سيغنال (Signal): إنّه حتماً الأقلّ شهرةً بين هذه التطبيقات الثلاثة، لكنه لا يزال بديلاً ممتازاً لواتساب. يتمتع سيغنال بميزات حماية عالية الجودة وتُعتبر الأهم. يُمكّنك التطبيق من تلقي الرسائل وإرسالها وإجراء المكالمات الصوتية والفيديو، وعلى نسخة الكمبيوتر أيضا. وأنتم ما هو تطبيقكم المفضّل بعد الواتساب؟

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