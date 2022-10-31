علوم وتكنولوجيا
31 تشرين الأول 2022 - 11:56
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عطل يطال شبكة انستغرام للتواصل الاجتماعي

أبلغت انستغرام عن صعوبات واجهها مستخدموها مؤكدةً أنها تعمل على معالجة العطل المُسجّل. Lebanon, news ,lbci ,أخبار واتساب., تطبيق, المشكلة, حل, تويتر, حساب, المسجل, العطل, معالجة, الاجتماعية, المنصة, متوافرة, غير, أصبحت, علقت, حساباتهم, صعوبات, انستغرام,موقع,أبلغت انستغرام عن صعوبات واجهها مستخدموها مؤكدةً أنها تعمل على معالجة العطل المُسجّل.
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عطل يطال شبكة انستغرام للتواصل الاجتماعي
Lebanon News

أبلغ مستخدمو موقع انستغرام الاثنين عن صعوبات يواجهونها، إذ أشار بعضهم إلى أن حساباتهم عُلّقت أو أصبحت غير متوافرة، فيما أكدت المنصة الاجتماعية أنها تعمل على معالجة العطل المُسجّل.

 
ووفقاً لوكالة فرانس برس، فقد غرّد قسم التواصل التابع لشركة "ميتا" في حسابه عبر تويتر "ندرك أن بعضكم يواجه صعوبات في استخدام حساباته في انستغرام"، مضيفاً "نعمل على حلّ المشكلة ونعتذر عن إزعاجكم".
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وأكد عشرات المستخدمين الاثنين في منشورات عبر مواقع التواصل أنّهم غير قادرين على استخدام حساباتهم في انستغرام أو أنهم تلقوا رسائل تشير إلى أنّ حساباتهم عُلّقت.
 
ويأتي انقطاع خدمة انستغرام بعد أقل من أسبوع على عطل طال تطبيق واتساب التابع لشركة "ميتا" وتأثر به الثلاثاء الفائت مليارات من المستخدمين.
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