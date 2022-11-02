أول رحلة منذ 3 سنوات... "سبايس اكس" تطلق صاروخها الثقيل "فالكون هيفي"

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أطلقت شركة "سبايس اكس" الأميركية من فلوريدا الثلاثاء صاروخها الثقيل "فالكون هيفي" الذي يُعتبر الأقوى حالياً في العالم، وهو أول إقلاع له منذ العام 2019.وأقلع الصاروخ قرابة الساعة 09,40 بالتوقيت المحلي من منصة الإطلاق "39 أ" في مركز كينيدي الفضائي في مهمة أطلقت عليها تسمية USSF-44، ناقلاً حمولات لحساب قوة الفضاء الأميركية من بينها القمر الاصطناعي "تيترا 1".وكانت الرحلة الأولى لـ"فالكون هيفي" عام 2018 تجريبية، حمل خلالها سيارة مؤسس "سبايس إكس" إيلون ماسك من طراز "تيسلا".أما رحلة الثلاثاء فهي ثالث مهمة تجارية وتشغيلية للصاروخ الذي كانت آخر رحلة له في حزيران 2019.ولدى "سبايس إكس" راهناً صاروخان في الخدمة، أولهما "فالكون 9" المخصص بشكل أساسي لنقل رواد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إلى محطة الفضاء الدولية ولإطلاق أقمار اصطناعية ضمن شبكة "ستارلينك" التي توفر الانترنت من الفضاء، والثاني هو "فالكون هيفي" الذي يستخدم لإطلاق حمولات أثقل بكثير أو إلى مدارات بعيدة. ويستطيع الصاروخ حمل ما يصل إلى 64 طناً في مدار الأرض.