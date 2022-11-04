فيسبوك سيوقف تعاونه مع شركة "ميديا سيرفيسز" التابعة لفرانس برس

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أعلنت وكالة فرانس برس الخميس أن فيسبوك سيوقف في مطلع 2023 تعاونه مع شركة "ميديا سيرفيسز" التابعة لها والمسؤولة عن اختيار المحتوى الذي يظهر في خدمة فيسبوك نيوز التي أطلقت في شباط/فبراير.كما أكدت مجموعة "ميتا" الأميركية التي تمتلك الشبكة الاجتماعية عدم تجديد العقد، مفضّلة أن تتولى خوارزميات "تنظيم" (فرز واختيار) محتوى الأخبار بدلا من صحافيين.وتخص العقود محدودة الأجل أكثر من عشرة صحافيين وظفتهم "ميديا سيرفيسز" للاضطلاع بهذه المهمة، وفق إدارة وكالة فرانس برس التي لم تدل بمزيد من التعليقات.وقال متحدث باسم "ميتا" في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس وصحيفة "لوفيغارو" التي أوردت الخبر لأول مرة، "نحن نقيّم باستمرار شراكاتنا العالمية لتنظيم المحتوى بناء على احتياجات المستخدمين والمنتجات".وستتواصل خدمة "فيسبوك نيوز" حتى نهاية عام 2024 على الأقل بناء على العقود المبرمة منذ الخريف الماضي مع عدد من وسائل الإعلام الفرنسية لاستخدام محتواها.يُتهم فيسبوك باستمرار بأنه منصة تنشر بها معلومات كاذبة، وقد أطلق خدمة الأخبار في فرنسا في شباط/فبراير بعد إطلاقها في الولايات المتحدة نهاية عام 2019 ثم في المملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا.يأتي انتهاء العقد مع "ميديا سيرفيسز" في وقت تمر "ميتا" بصعوبات مع انخفاض صافي ربحها بنسبة 52 بالمئة ليبلغ 4,4 مليار دولار في الربع الثالث، وهي تعتزم تعزيز إنتاج مقاطع فيديو قصيرة لمنافسة تطبيق "تيك توك".على صعيد متصل، تدفع "ميتا" مقابلا لأكثر من 80 وسيلة إعلام في أنحاء العالم من بينها وكالة فرانس برس في إطار برنامج التحقق من المحتوى.