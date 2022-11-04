غوغل تعزز تقنياتها لإنقاذ أرواح الملايين من الكوارث البيئية

أعلنت شركة غوغل أنها تعمل على توسيع تقنياتها بهدف إنقاذ الكثير من الأرواح في دول عدة.

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LBCI News Lebanon

أعلنت شركة غوغل أنها تعمل على توسيع تقنياتها من خلال تنبيه الأشخاص قبل تعرضهم للخطر، بهدف إنقاذ الكثير من الأرواح في دول عدة.

وفي العام الماضي، أرسلت الشركة 115 مليون إشعار ينبه بالفياضانات إلى 23 مليون شخص عبر تطبيقي البحث والخرائط.

وقالت الشركة إن توقعات الفيضانات ستغطي الآن أحواض الأنهار في 18 دولة أخرى عبر إفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، بحيث يتم إرسال التنبيهات إلى هواتف "أندرويد" وأي جهاز آخر مثبت عليه تطبيق بحث غوغل.

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بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق "فلود هاب" التابع للشركة يتّجه إلى العالمية، ويتمتع بميزة توقع مكان وزمان حدوث الفيضانات، حتى أنه يعرض مدى عمق المياه المتوقع قبل حدوثها.

وفي الوقت نفسه، تعمل غوغل أيضًا على تعزيز أدواتها لتحذير الناس من حرائق الغابات، بحيث ابتكر العالمون اختراعًا جديدًا ينظر إلى صور الأقمار الصناعية، ما يسمح لهم بإظهار المواقع المعرضة للخطر في الوقت الفعلي.