"ميتا" تسرّح عددا من موظفيها... ما السبب؟

أشار رئيس مجموعة "ميتا"، الشركة الأمّ لفيسبوك وانستغرام، مارك زوكربرغ أثناء نشر أحدث النتائج الفصلية المخيّبة إلى أنه يجب تسريح عدد كبير من موظفيها بحلول نهاية عام 2023.

وأفادت صحيفة "ذي وول ستريت جورنال" أن مجموعة "ميتا" تنوي تنفيذ قرار التسريح اعتبارًا من هذا الأسبوع بسبب الأزمة الاقتصاية القائمة، حيث تراجعت الأرباح الصافية للشركة إلى 4.4 مليار دولار في الفصل الثالث من العام.

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وأشار زوكربرغ مؤخراً إلى "أننا نواجه اقتصادًا كليًا متقلبًا وازدياد المنافسة وخسارة إعلانات وتزايد تكاليف استثماراتنا الطويلة الأمد"، مشددا على أن "آفاق منتجنا تبدو، مما أشاهد، أفضل حالا مما تشير إليه بعض التعليقات".

ويُتوقع أن يتمّ الإعلان عن هذا القرار الأربعاء، الّذي سيؤثر على آلاف الموظّفين في أول إجراء من هذا النوع في تاريخ عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لمصادر الصحيفة.