ماكرون يطلق "مختبر حماية الطفولة على الإنترنت"... ونداء خاص لإيلون ماسك

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إطلاق "مختبر حماية الطفولة على الإنترنت"، خلال اجتماع في قصر الإليزيه بباريس، داعياً رئيس تويتر الجديد إيلون ماسك إلى الانضمام لهذه الجهود.

ويضم هذا المختبر منصات ومنظمات غير حكومية وهيئات ناظمة، وستكون مهمته حماية الأطفال من محتوى الإنترنت الخطير.

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وأطلق الرئيس الفرنسي هذه المبادرة بحضور منظمات غير حكومية وممثلين عن منصات رقمية كبرى ومحركات بحث، أي ميتا ومايكروسوفت وغوغل وتيك توك، وذلك في مناسبة منتدى باريس للسلام.

كما شارك رئيسا الأرجنتين ألبرتو فرنانديز وإستونيا ألار كاريس أيضاً في إطلاق هذه المبادرة.

وغرّد ماكرون عبر تويتر إثر إطلاق المبادرة "إيلون ماسك، هل سيحمي الطائر الأزرق أطفالنا؟"، في إشارة إلى شعار الشبكة الشهيرة، ودعى جميع المتطوعين إلى الانضمام إلى هذه المبادرة.

وأوضح ماكرون أن "حماية أطفالنا عبر الإنترنت تتطلب تحسين التحقق من عمر المستخدمين وتحسين رصد المتربصين الجنسيين وردعهم، وتحسين رصد المضايقات الإلكترونية وصدها، وزيادة الفعالية على صعيد سحب المضامين".

والجدير بالذكر أن هذه المبادرة مستوحاة من نداء "كرايتشيرش" لمناهضة التطرف العنيف عبر الإنترنت والتي أطلقتها نيوزيلندا وفرنسا، وذلك بعد مجزرة المسجدين في نيوزيلندا سنة 2019.