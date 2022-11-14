من العالم الافتراضي إلى الواقعي... ابتكار سماعة رأس تقتل مستخدميها

ابتكار سماعة رأس تقتل مستخدميها في حال توفوا في اللّعبة الافتراضية الّتي يلعبونها.

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LBCI News Lebanon

ابتكر رجل الأعمال الأميركي ومؤسس شركة "أوكيليوس كريتور" Oculus Creator الشهيرة، لوكي بالمر، سماعة رأس تقتل صاحبها في حال توفي في اللعبة الافتراضية التي يلعبها.

وقال السيد بالمر المعروف بـ "والد الواقع الافتراضي الحديث" إن سماعة الرأس "NerveGear" تعيد إنشاء الواقع بشكل مثالي باستخدام واجهة عصبية مباشرة، بحيث تحتوي على ثلاث وحدات شحنة متفجرة فوق شاشة العرض مباشرة، تستهدف دماغ اللاعب مباشرةً وهي قادرة على قتله فورًا.

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وصرّح لوكي أن هذه الرسومات "قد تجعل مضخة اللّعبة أكثر واقعية، لكن التهديد بنتائج خطيرة فقط هو الذي يجعل اللعبة تبدو حقيقية بالنسبة لك ولكل شخص آخر في اللعبة".

واستوحى لوكي هذه الفكرة بهدف إحياء ذكرى المسلسل المعروف بـ"Sword Art Online"، الرائج في كافة أنحاء اليابان، الذي يحاصر جميع اللاعبين في زنزانة مؤلفة من مئة طابق في العالم الافتراضي. وفي حال توفي المستخدم في اللعبة، فإنه يُقتل أيضاً في الحياة الواقعية.