من دون توضيح أي تفاصيل... مدير عام تويتر يغادر المنصة

غادر المدير العام لفرع تويتر في فرنسا داميان فييل الأحد منصّة التواصل الاجتماعي، من دون أي توضيح ما إذا كان قد استقال من تلقاء نفسه أو أُجبر على مغادرة المنصّة.

واكتفى فييل بنشر تغريدة على تويتر عن اعتزازه وفخره بهذه الخطوة، مشيراً إلى "إتمام المهمّة" وكتب: "وداعاً تويتر فرنسا. يا لها من مغامرة! يا له من فريق!".

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وفي هذا السياق، كتب فييل آخر تغريدة في 4 تشرين الثاني عندما أطلقت الشركة التي استحوذ عليها مؤخراً إيلون ماسك موجة عالمية من تسريح الموظفين، الذين كان يبلغ عددهم 7500 شخص.

وتأتي مغادرة المسؤول الكبير في تويتر في وقت يبدو مستقبل الشبكة الاجتماعية في مهبّ الريح بعد أسبوع مضطرب شهد رحيل مزيد من الموظفين وإعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على المنصّة.