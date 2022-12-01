شرائح للمخ من شركة "نيورالينك"... إيلون ماسك يتوقع بدء التجارب على البشر في خلال 6 أشهر

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كشف إيلون ماسك، الأربعاء، أنّه يتوقّع بدء التجارب على البشر باستخدام أداة لاسلكية تطورها شركته "نيورالينك" (Neuralink) المتخصصة في صنع شرائح المخ في خلال ستة أشهر.وتقوم شركة "نيورالينك" بتطوير شرائح للمخ قد تمنح المرضى المصابين بإعاقات القدرة على الحركة والتواصل من جديد. وقال ماسك إنّ أول تطبيقين مستهدفين في التجارب على البشر باستخدام أداة "نيورالينك" هما استعادة البصر وإتاحة الحركة لعضلات الأشخاص العاجزين عن ذلك.وكانت "نيورالينك" قد بدأت تجاربها على الحيوانات في الأعوام القليلة الماضية وتسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأميركية لبدء التجارب على البشر.وفي عرض "نيورالينك" قبل أكثر من عام، عرضت الشركة تجربة على قرد نجح في لعب واحدة من ألعاب الكمبيوتر من خلال التفكير بمفرده بفضل شريحة مخ.