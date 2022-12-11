علوم وتكنولوجيا
11 كانون الأول 2022 - 15:16
11/12/2022 15:16:00
عين الامارات على القمر
المستكشف راشد انطلق في أول مهمة عربية إلى سطح الكوكب
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LBCI News Lebanon
الامارات العربية المتحدة الى الفضاء مجدداً وهذه المرة الى القمر.
المستكشف راشد انطلق في أول مهمة عربية إلى سطح الكوكب المرافق للأرض.
تستغرق الرحلة 5 أشهر بعد الإطلاق، ومن المقرر أن يهبط المستكشف على سطح القمر بحلول نيسان من العام 2023.
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