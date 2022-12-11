علوم وتكنولوجيا
11 كانون الأول 2022 - 15:16
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عين الامارات على القمر

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Lebanon News
الامارات العربية المتحدة الى الفضاء مجدداً وهذه المرة الى القمر.

المستكشف راشد انطلق في أول مهمة عربية إلى سطح الكوكب المرافق للأرض. 

تستغرق الرحلة 5 أشهر بعد الإطلاق، ومن المقرر أن يهبط المستكشف على سطح القمر بحلول نيسان من العام 2023. 
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