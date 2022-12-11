علوم وتكنولوجيا 11 كانون الأول 2022 - 15:16 11/12/2022 15:16:00 عين الامارات على القمر

المستكشف راشد انطلق في أول مهمة عربية إلى سطح الكوكب

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LBCI News Lebanon

الامارات العربية المتحدة الى الفضاء مجدداً وهذه المرة الى القمر.



المستكشف راشد انطلق في أول مهمة عربية إلى سطح الكوكب المرافق للأرض.



تستغرق الرحلة 5 أشهر بعد الإطلاق، ومن المقرر أن يهبط المستكشف على سطح القمر بحلول نيسان من العام 2023. الإعلان

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