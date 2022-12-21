مسبار InSight التابع لناسا يرسل صورة قد تكون الأخيرة من المريخ

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My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ — NASA InSight (@NASAInSight) December 19, 2022

أرسل المسبار InSight التابع لناسا رسالته الأخيرة من المريخ، حيث كانت في مهمة صنع التاريخ للكشف عن أسرار باطن الكوكب الأحمر.ومنذ أن بدأ بجمع البيانات في أوائل عام 2019، أحدث المسبار ثورة في فهم العالم لداخل المريخ. فألواحه الشمسية مغطاة بالغبار الآن، وقدرتها على العكس الطاقي مسألة وقت فقط بانتظار إيقاف تشغيل Mars InSight إلى الأبد.وأعلنت وكالة ناسا مرة أخرى في آذار أن عمليات InSight العلمية من المرجح أن تتوقف بحلول نهاية العام. لكن الواقع القاسي بات يقترب الآن، وعلينا أن نقول وداعاً لرائد كوكب المريخ.وفي تغريدة لها، كشفت وكالة ناسا عن الصورة التي من المحتمل أن تكون آخر صورة نراها من InSight، إذ إن قوتها منخفضة للغاية بالنسبة لعمليات نقل البيانات الكبيرة.ولم يتم إيقاف تشغيل InSight بعد بل ستستمر وكالة ناسا في الحفاظ على الاتصال لأطول فترة ممكنة. لكن ذلك اليوم يقترب بسرعة، خصوصاً عندما ينضم المسبار إلى المركبة الفضائية المتقاعدة، في مقبرة مسبار الفضاء المقفر هذا حول المريخ.