أغرب الإنجازات العلمية التي حدثت في عام 2022 وأكبرها... تعرّفوا إليها

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شهد عام 2022 العديد من الاكتشافات والأحداث العلمية الغريبة والرائعة، من زراعة قلب خنزير بنجاح في جسم الإنسان إلى القدرة على تحويل كويكب في مسار تصادمه مع الأرض.إليكم في ما يلي أغرب وأكبر الاكتشافات والإنجازات العلمية التي حدثت هذا العام:- زرع قلب خنزير في جسم الإنسان: بدأ العام بضجة عندما أصبح ديفيد بينيت أول مريض في العالم يخضغ لعملية زرع قلب من خنزير. ديفيد، 57 عامًا، الذي كان يعاني أمراض القلب المزمنة، خضع لعملية تجريبية لمدّة تسع ساعات في المركز الطبي بجامعة ميريلاند في بالتيمور. وقد نجا بينيت في البداية، لكنه توفي بعد شهرين بسبب تدهور صحته. وعلى الرغم مما حدث في نهاية المطاف، وصف الأطباء العملية بأنها "حدث فاصل" في عالم الطب.- مهمة انحراف الكويكب: في أيلول، أجرى العلماء بنجاح أول اختبار دفاع كوكبي على الإطلاق عن طريق حرف كويكب قليلًا عن مساره. وشهدت مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوجة (DART) تحطم مركبة فضائية عمدًا في Dimorphos، وهو قمر صغير من الكويكبات في نظام الكويكبات المزدوج Didymos، يبعد 11 مليون كيلومتر من الأرض.وكان هذا أول اختبار في العالم لتقنية تخفيف الصدمات الحركية التي تستخدم الأجسام لتحريف كويكب غير مهدد وتغيير مساره. وقبل الاصطدام، استغرق Dimorphos نحو 11 ساعة و55 دقيقة من الدوران حول شريكه الأكبر Didymos.ومع ذلك، تم تقصير ذلك بـ32 دقيقة بعد التأثير إلى 11 ساعة و23 دقيقة. ويأمل العلماء أن نتمكن في يوم من الأيام، من صياغة استراتيجيات لحماية كوكبنا من التهديدات المستقبلية للفضاء الخارجي، إذا لزم الأمر.- العثور على أقدم أحفورة ديناصور في إفريقيا: اكتشف علماء الحفريات أقدم ديناصور في إفريقيا في صيف العام 2022. وجال هذا المخلوق الملقب بـ Mbiresaurus raathi في زيمبابوي منذ 230 مليون سنة. وكان طوله حوالي ستة أقدام، ووزنه من 20 إلى 65 رطلاً.وكشف تحليل الحفريات أنه كان نوعًا من sauropodomorph، أحد أقارب sauropod، الذي كان يسير على 4 أرجل، وله أسنان خشنة وعنق طويل وذيل.- طفل الماموث الصوفي الأكثر اكتمالاً: اكتشف عمّال مناجم الذهب في إقليم يوكون الكندي في حزيران ماموثًا رضيعًا محفوظًا بشكل جيّد، عاش منذ أكثر من 30 ألف عام. وقالت حكومة يوكون إن هذا هو "الماموث الأكثر اكتمالاً الذي تم اكتشافه في أميركا الشمالية" والثاني من نوعه في العالم". وتمّ تجميد Nun cho ga في التربة الصقيعية، مما أدى إلى تحنيط بقاياه.- تعليم خلايا الدماغ المزروعة في المختبر ممارسة ألعاب الفيديو: كانت لعبة الفيديو الكلاسيكية "الطاولة Pong " التي تحمل موضوع التنس مبتكرة وشائعة للغاية عندما تم إصدارها في عام 1972. وأثبت باحثون من شركة Cortical Labs في ملبورن لأوّل مرة أنه يمكن لـ800 ألف خلية دماغية أداء مهام موجهة نحو الهدف وهي في هذه الحالة الطاولة Pong. وتشير هذه النتيجة إلى أنه حتى خلايا الدماغ في أطباق بتري يمكنها إظهار ذكاء جوهري وتغيير سلوكها بمرور الوقت.- الصور الأولى لتلسكوب الفضاء الخارق الجديد: تلقى عشاق علم الفلك الصورة الأولى للكون أو الـ"حضانة نجمية"، أرسلها التلسكوب الفضائي الجديد التابع لوكالة ناسا والذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار. واعتبرت هذه الصورة التي أخذها جيمس ويب، وريث مرصد هابل الشهير، وأصدرتها وكالة ناسا في حزيران "فجر حقبة جديدة في علم الفلك". وتعني إمكانيات ويب في مجال الأشعة تحت الحمراء من الطيف الكهرمغناطيسي أن بإمكانه "رؤية الزمن الماضي" في غضون 100-200 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم، ما يسمح له بالتقاط صور للنجوم الأولى التي تتألق في الكون منذ أكثر من 13.5 مليارات سنة.