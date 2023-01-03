قمر ناسا الصناعي NOAA-21 يلتقط صورة عالمية مذهلة لكوكب الأرض

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التقط قمر ناسا الصناعي NOAA-21 الذي تم إطلاقه مؤخرًا صورة لكوكب الأرض تظهر كل ما عليه، من اللون الأزرق الساطع للبحر الكاريبي إلى الضباب الدخاني الكثيف فوق شمال الهند الناجم عن الحرق الزراعي، مرورًا بجبال الهيمالايا المغطاة بالثلوج.وتعتبر هذه الصورة مجرّد بداية لمهمّة علميّة جديدة سيراقب فيها NOAA-21 بيئة المحيطات والصحة البحرية، فضلاً عن تتبع حرائق الغابات والجفاف والفيضانات.وتحتوي المركبة الفضائية لرصد الأرض على أداة تُعرف باسم مجموعة مقياس الإشعاع المرئي للتصوير بالأشعة تحت الحمراء VIIRS، التي تجمع الصور في كل من أطياف الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء مما يسمح للعلماء برؤية تفاصيل سطح الأرض. وقد بدأ نظام VIIRS في جمع البيانات في بداية شهر كانون الأوّل وأنتجت فسيفساء من الإطارات على مدار 24 ساعة.ويمكن لـVIIRS اكتشاف حرائق الغابات والجفاف والفيضانات وقياسها، وسيتم استخدام بياناته لتتبع سمك دخان حرائق الغابات وحركته. كما وتوفر الأداة تحليلًا للغطاء الثلجي والجليد والسحب والضباب والهباء الجوي والغبار وصحة المحاصيل في العالم.ويعتبر NOAA-21 ثاني قمر صناعي تشغيلي في سلسلة JPSS، وقد انطلق في المدار من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في 10 تشرين ثاني من العام 2021 ومن المقرر أن تمتد مهمته الى حوالي سبع سنوات.يذكر أن الاصدار الأسبق المعروف باسم NOAA-20 كان قد أطلق عام 2017. وسيتم إطلاق قمر صناعي ثالث JPSS في عام 2027 ورابع في عام 2032.