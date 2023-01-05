تويتر يعاود السماح بالدعاية السياسية

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أكّد رئيس قسم الثقة والأمان في تويتر أن الشركة ستلغي الحظر الذي فرضته في 2019 على الإعلانات السياسية، بحسب رويترز.وغرّدت الشركة يوم الثلاثاء بأنها ستخفف من سياستها الإعلانية بشأن "الإعلانات القائمة على السبب" في الولايات المتحدة وتوائم سياستها الإعلانية مع التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى.وفي الوقت الذي تسعى فيه الشركة المملوكة لإيلون ماسك إلى زيادة الإيرادات، سيجعل هذا التغيير سياسة تويتر أقرب إلى منصة ميتا فيسبوك ويوتيوب اللتين تسمحان بالإعلانات السياسية، وبعكس منصة الفيديو الصيني تيك توك التي لا تزال تحظر هذا النوع من الإعلانات.وبدورها، قالت رئيسة قسم الثقة والأمان في تويتر، إيلا إروين، في رسالة بريد إلكتروني، إن الإعلانات المستندة إلى الأسباب التي سيتم السماح بها على تويتر تشمل الإعلانات التي تقوم بالتثقيف أو زيادة الوعي بقضايا مثل تسجيل الناخبين أو تغير المناخ أو البرامج الحكومية مثل الإحصاء.وكان موقع تويتر قد حظر الإعلانات السياسية في عام 2019 بعد أن واجه انتقادات واسعة النطاق للسماح بنشر معلومات مضللة عن الانتخابات.