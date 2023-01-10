ميتا تسمح باستخدام وسم "الموت لخامنئي" في منشوراتها

في قرار صدر الاثنين، دعا مجلس الاشراف على الرقابة في شركة "ميتا" الأميركية العملاقة مالكة فيسبوك، الاثنين، شبكة التواصل الاجتماعي إلى السماح في منشوراتها باستخدام وسم "الموت لخامنئي"، المرشد الأعلى الإيراني.

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ويعتبر مجلس الإدارة أن "إزالة المنشور لا تتماشى مع معايير مجتمع ميتا أو قيمه أو مسؤولياته المتعلقة بحقوق الإنسان".

واضافت الهيئة المستقلة والممولة من الشركة "في سياق هذا المنشور والوضع الاجتماعي والسياسي والخطاب العام في إيران، ينبغي التعامل مع وسم 'الموت لخامنئي'، على غرار 'فليسقط'. فالأمر يتعلق بشعار خطابي وسياسي، ولا ينم عن تهديد بالفعل".

المنشور المشار إليه يعود إلى تموز 2022، وهو عبارة عن رسم كاريكاتوري لآية الله علي خامنئي مذيل بعبارة "الموت للحكومة الإسلامية المناهضة للمرأة" و "الموت لزعيمها القذر خامنئي".

ويُذكر أن إيران تشهد منذ 16 أيلول احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.