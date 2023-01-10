دراسة... القرود صنعت مجموعات قديمة من الأدوات الحجرية في البرازيل!

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يعتقد الباحثون أن الأدوات الحجرية القديمة التي تم اكتشافها في البرازيل هي من صنع قرود الكبوشي، وليس البشر الأوائل، حسبما أفاد موقع "آرت نت"، للفنون والتصميم، نقلاً عن مقال أكاديمي.وذكر المقال أن علماء الآثار اكتشفوا ما يعتقدون أنه أدوات حجرية قديمة، مصنوعة من أحجار الكوارتز والكوارتزيت في شمال شرق البرازيل.ويبدو أن أقدم الأدوات الحجرية التي تم اكتشافها يصل عمرها إلى 50 ألف عام، وفقًا للمقال، مما دفع بعض الأكاديميين إلى التفكير في أنها قدمت دليلاً على استيطان الإنسان المبكر في المنطقة.وأظهرت النتائج أن قرود الكبوشي في شمال شرق البرازيل قادرة على صنع مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوات الحجرية واستخدامها.وأثار هذا الاحتمال، كما تم اقتراحه لأول مرة في عام 2017، بأن القرود، وليس البشر، يمكن أن تكون مسؤولة عن إنتاج اكتشافات بيدرا فيورادا.وقال فيديريكو إل أجنولين، أحد الباحثين في هذا المجال، لمجلس البحوث العلمية والتقنية الوطني الأرجنتيني: "تشير مراجعتنا للأدلة إلى أن المواقع القديمة في البرازيل لا تنتمي في الواقع إلى الأميركيين الأوائل، ولكنها في الواقع نتاج نشاط القرود".ونظر الباحثون إلى الأبحاث والملاحظات السابقة لمجموعات قرود الكبوشي التي تظهر أن الرئيسيات تستخدم الحجارة الصغيرة كمطارق وصخور كبيرة مسطحة كسندان لكسر المكسرات المفتوحة وقرون البذور.بالإضافة إلى ذلك، قال الباحثون إنه لا يوجد دليل يشير إلى وجود أثر للوجود البشري، مشيرين إلى عدم وجود مواقد أو آثار بقايا غذائية.