أول مطار فضائي خاص... الصين تتحضّر لإطلاق البعثات الدولية العالم المقبل!

أول مطار فضائي خاص... الصين تتحضّر لإطلاق البعثات الدولية العالم المقبل!



صرحت الصين عن جهوزية المطار الفضائي الخاص بها، لتنطلق منه البعثات الفضائية الدولية العام المقبل.



وفي التفاصيل، يتمركز المطار في منطقة فينجان بالتحديد على شاطئ محافظة هاينان ويتبع كافة الشروط الدولية وتلقى تدريبا مع محاكاة إطلاق الصاروخ.



كما أن التحضيرات لإنشاء المطار الفضائي انتهت منذ مطلع حزيران الفائت، ويتوقع أن يطلق من هناك قريبا صاروخ "جاجينغ – 12" الذي يعمل بواسطة وقود الأوكسجين والكيروسين.



وسيصبح المطار بعد البدء في الاستثمار المطار الفضائي الخامس في الصين.