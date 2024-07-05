اكتشاف فريد من نوعه... هذا ما عثر عليه فريق التنقيب في المكسيك! (صورة)

وفي التفاصيل، حدد الفريق بقايا القارب على أنها من الطراز التقليدي المعروف بـ"تيباري"، والذي ينتمي إلى مرحلة ما قبل وصول الغزاة الإسبان بقرون، وبدا أن القارب قد غرق مع البضائع التي كانت بداخله.

وعثر الباحثون على العديد من الأدوات الخزفية والأحجار، التي يُعتقد أنها تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.