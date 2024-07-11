الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

علميا... هل من علاقة بين مرور الوقت بسرعة والحماس؟

علوم وتكنولوجيا
2024-07-11 | 10:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
علميا... هل من علاقة بين مرور الوقت بسرعة والحماس؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
علميا... هل من علاقة بين مرور الوقت بسرعة والحماس؟

علميا... هل من علاقة بين مرور الوقت بسرعة والحماس؟

كشف خبراء عراقيون أن الأشخاص المتحمسين لقضاء العطلة هم أكثر عرضة للشعور بأن الوقت يمر بسرعة أكبر وأن العطلة أتت بشكل أسرع.

وفي التفاصيل، قام باحثون من جامعة الصادق في العراق باستطلاع آراء أكثر من 1000 شخص يعيشون في المملكة المتحدة و600 شخص في العراق، وسألوهم عما إذا كانوا يعتقدون أن عيد الميلاد أو رمضان يحلان بسرعة أكبر كل عام.

وقام الخبراء بقياس وظيفة ذاكرة المشاركين وانتباههم لمرور الوقت، وكذلك العمر والجنس والحياة الاجتماعية، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وكشف التحليل أن 70% و 76% من الأشخاص شعروا أن العيد يأتي بشكل أسرع كل عام، وكانوا أكثر عرضة للشعور بذلك بحال اهتمامهم أكثر بالوقت وحبهم للعطلة.

وقال الخبراء إن النتائج التي توصلوا إليها أظهرت أن الملل ومشاهدة الساعة يرتبطان بزيادة الوعي بمرور الوقت والشعور بتباطؤ الوقت.

ومع ذلك، أشارت النتائج إلى أنه عند شعور الأشخاص بالفرح والحماس يشعرون في الوقت نفسه أن  الوقت يمر بسرعة بغية انتظار العطلة المستقبلية الممتعة.
 
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

علاقة

الوقت

بسرعة

والحماس؟

يوم تاريخي... الرحلة الأولى لمركبة "آريان 6" تتكلّل بالنجاح!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-20

ما زال بانتظار "الوقت المناسب"... وحبيبته تشعر بخيبة أمل بعد علاقة عاطفية طويلة الأمد!

LBCI
منوعات
2024-06-14

بعد مرور يومين على زواجهما عارضة عربية طلبت الطلاق من زوجها... ما اكتشفته صدمها: ما علاقة شعره؟!

LBCI
صحة وتغذية
2024-04-29

دراسة جديدة تكشف حقيقة صادمة... هل من علاقة بين ضجيج حركة المرور وأمراض القلب والدماغ المميتة؟!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-04-28

حجم أدمغة البشر يكبر بمرور الوقت... إليكم انعكاس هذا الاكتشاف على صحتنا!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-07-10

يوم تاريخي... الرحلة الأولى لمركبة "آريان 6" تتكلّل بالنجاح!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-07-10

لهذا السبب... "مايكروسوفت" تتخلى عن مقعدها في مجلس إدارة "أوبن إيه آي"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-07-09

استعدادات نهائية قبيل إطلاق صاروخ "أريان 6" الأوروبي لأول مرة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-07-09

تركيا تطلق أول قمر صناعي للاتصالات محلي الصنع إلى مداره

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
01:16

الحرارة تبلغ ذروتها الخميس والجمعة

LBCI
فنّ
2024-04-26

كانييه ويست يقتحم عالم صناعة الأفلام الإباحية مع زوجته... وهذا ما حذره منه أحد النجوم!

LBCI
أمن وقضاء
2024-03-28

بعد فراره من السجن... توقيف داني الرشيد في سوريا

LBCI
أخبار دولية
2024-07-09

السيارات الكهربائية تجمع الصين بتركيا عبر مليار دولار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:01

الموسوي في مقابلة مع CNN: ليس من مصلحة أحد أن يذهب إلى حرب شاملة

LBCI
أخبار لبنان
06:22

عطية: على الاجهزة الامنية حماية باصات الدولة... وندفع الاف الدولارات عن كل باخرة فيول بسبب التأخير

LBCI
أخبار لبنان
05:08

ميقاتي: تواعدنا على لقاء قريب في بغداد لمتابعة موضوع الكهرباء

LBCI
رياضة
13:30

إسبانيا تواصل تألقها وتحجز مقعدا في نهائي اليورو بانتظار الفائز بين إنكلترا وهولندا الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حزب الله يحاول ردع اسرائيل نفسيا وتكنولوجيا

LBCI
أخبار دولية
13:24

حرب شعواء بسبب عضوية في الناتو لن تتحقق قريبا!

LBCI
أخبار دولية
13:22

الضباب أمام أبواب قصر ماتينيون والنور في آخر النفق … بعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

مفاوضات غزة... ضغوط أميركية مكثفة للتقدم نحو صفقة أسرى

LBCI
أخبار دولية
13:20

الحوثي يهدد السعودية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:37

الدولة العراقية سمحت بتعبئة الباخرة الفارغة المتوقفة في البصرة بالفيول اويل العراقي ما يسمح لبواخز الغاز اويل بتفريغ حمولتها في المعامل اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بمواصفات عالمية… النقل المشترك في لبنان انطلق

LBCI
فنّ
02:30

بعد ولادة ابنتها... مايا نعمة تتعرض للانتقادات والسبب: مقطع فيديو؟!

LBCI
فنّ
02:54

فنان مصري يطلب الزواج من إليسا... وهذا كان ردّها!

LBCI
آخر الأخبار
17:47

وزيرة الخزانة الأميركية تقول في اجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إنه يتعين على إسرائيل تحويل أموال المقاصة بشكل منتظم للسلطة الفلسطينية

LBCI
فنّ
05:11

ممثل مصري قدير يعلن اعتزاله: "اكتفيت من الفن" (صورة)

LBCI
أخبار دولية
13:20

الحوثي يهدد السعودية

LBCI
أخبار لبنان
12:49

اعتداءات تطال باصات الدولة… وهذا ما قاله سجيع عطية للـLBCI

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More