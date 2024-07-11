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علميا... هل من علاقة بين مرور الوقت بسرعة والحماس؟
علوم وتكنولوجيا
2024-07-11 | 10:43
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علميا... هل من علاقة بين مرور الوقت بسرعة والحماس؟
علميا... هل من علاقة بين مرور الوقت بسرعة والحماس؟
كشف خبراء عراقيون أن الأشخاص المتحمسين لقضاء العطلة هم أكثر عرضة للشعور بأن الوقت يمر بسرعة أكبر وأن العطلة أتت بشكل أسرع.
وفي التفاصيل، قام باحثون من جامعة الصادق في العراق باستطلاع آراء أكثر من 1000 شخص يعيشون في المملكة المتحدة و600 شخص في العراق، وسألوهم عما إذا كانوا يعتقدون أن عيد الميلاد أو رمضان يحلان بسرعة أكبر كل عام.
وقام الخبراء بقياس وظيفة ذاكرة المشاركين وانتباههم لمرور الوقت، وكذلك العمر والجنس والحياة الاجتماعية، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وكشف التحليل أن 70% و 76% من الأشخاص شعروا أن العيد يأتي بشكل أسرع كل عام، وكانوا أكثر عرضة للشعور بذلك بحال اهتمامهم أكثر بالوقت وحبهم للعطلة.
وقال الخبراء إن النتائج التي توصلوا إليها أظهرت أن الملل ومشاهدة الساعة يرتبطان بزيادة الوعي بمرور الوقت والشعور بتباطؤ الوقت.
ومع ذلك، أشارت النتائج إلى أنه عند شعور الأشخاص بالفرح والحماس يشعرون في الوقت نفسه أن الوقت يمر بسرعة بغية انتظار العطلة المستقبلية الممتعة.
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