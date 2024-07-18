الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طلب من غوغل لمستخدميه أوقعه في ورطة... وإيطاليا تحقق في "ممارسة تجارية خادعة"
علوم وتكنولوجيا
2024-07-18 | 13:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طلب من غوغل لمستخدميه أوقعه في ورطة... وإيطاليا تحقق في "ممارسة تجارية خادعة"
فتحت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية تحقيقاً الخميس في شأن إرسال "غوغل" وشركتها الأم "ألفابت" إلى المستخدمين طلب موافقة على ربط خدماتها، إذ اعتبرت الهيئة أن هذا الطلب يشكل ربما "ممارسة تجارية خادعة وعدوانية".
وأوضحت الهيئة في بيان أن "هذا الطلب لا يقدم معلومات مناسبة" في ما يتعلق "بالتأثير الحقيقي لهذه الموافقة على استخدام +غوغل+ البيانات الشخصية للمستخدمين".
وأعربت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية عن خشيتها من استخدام "غوغل" تقنيات وأساليب لطلب الموافقة، ولوضع آليات للحصول على الموافقة نفسها، "قد تؤثر على حرية الاختيار للمستهلك العادي".
ولاحظت الهيئة أن الزبون "يُدفَع إلى اتخاذ قرار تجاري لم يكن ليتخذه بطريقة أخرى، من خلال الموافقة على الجمع بين بياناته الشخصية وعلى استخدامها المتبادل بين مجموعة الخدمات المقدمة".
وتندرج وظائف البحث والخدمات الإعلانية و"يوتيوب" و"غوغل مابس" بين الخدمات التي طلبت "غوغل" في شأنها الموافقة من المستخدمين على مشاركة بيانتهم "لبعض الأغراض"،
وقال ناطق باسم "غوغل" لوكالة فرانس برس: "سنبادر إلى درس تفاصيل هذه القضية وسنتعاون مع السلطات".
ولاحظت جمعية المستهلكين "فيديركونسوماتوري" أن "غوغل" تعمل على "تجميع كمية ضخمة من البيانات وإنشاء ملفات تعريف من دون أن (...) تزوّج المستخدمين معلومات مفصّلة عن جمع هذه البيانات وسبل استخدامها"، واصفة هذا السلوك بأنه "غير مقبول بكل المعايير".
وسبق لهيئة مراقبة المنافسة الإيطالية أن فرضت غرامة قدرها 20 مليون يورو على شركتي "غوغل" و"آبل" في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، موزعة بالتساوي بين الشركتين، بسبب ما وصفته بالممارسات "العدوانية" في استخدام بيانات المستهلكين لأغراض تجارية.
وإذ ذكّرت الهيئة بأن الشركتين العملاقتين تجمعان معلومات من زبائنهما، شددت على أنهما "لم تقدما معلومات واضحة وفورية عن الحصول على بيانات المستخدمين واستخدامها لأغراض تجارية".
وفي ايار/مايو 2021، فرضت الهيئة أيضاً غرامة قدرها 102 مليون يورو على "غوغل" بسبب إساءة استخدام مركزها المهيمن، آخذة عليها رفضها قبول تطبيق لطرف ثالث على منصتها "غوغل بلاي" يتيح العثور على محطات شحن للسيارات الكهربائية.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
لمستخدميه
أوقعه
ورطة...
وإيطاليا
"ممارسة
تجارية
خادعة"
يعود تاريخه إلى منتصف القرن الثامن... اكتشاف أول دليل أثري لمجتمع مسيحي في البحرين! (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-07-05
المواقع الالكترونية الصغيرة في خطر والسبب: تحديث "غوغل" الجديد؟!
علوم وتكنولوجيا
2024-07-05
المواقع الالكترونية الصغيرة في خطر والسبب: تحديث "غوغل" الجديد؟!
0
آخر الأخبار
2024-06-27
المستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحر انطوان قسطنطين لـ "جدل": للفاتيكان دبلوماسية فاعلة وقادرة على ممارسة الضغط المعنوي
آخر الأخبار
2024-06-27
المستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحر انطوان قسطنطين لـ "جدل": للفاتيكان دبلوماسية فاعلة وقادرة على ممارسة الضغط المعنوي
0
صحف اليوم
2024-06-13
أوساط لـ"اللواء": الحراك الذي قام به اللقاء الديمقراطي أظهر أن الخرق المطلوب لم يتحقق
صحف اليوم
2024-06-13
أوساط لـ"اللواء": الحراك الذي قام به اللقاء الديمقراطي أظهر أن الخرق المطلوب لم يتحقق
0
منوعات
2024-05-31
"الحياة من دون ممارسة العلاقة الحميمة أفضل وأسهل بكثير"... امرأة خمسينية تثير الجدل!
منوعات
2024-05-31
"الحياة من دون ممارسة العلاقة الحميمة أفضل وأسهل بكثير"... امرأة خمسينية تثير الجدل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-07-17
يعود تاريخه إلى منتصف القرن الثامن... اكتشاف أول دليل أثري لمجتمع مسيحي في البحرين! (صور)
علوم وتكنولوجيا
2024-07-17
يعود تاريخه إلى منتصف القرن الثامن... اكتشاف أول دليل أثري لمجتمع مسيحي في البحرين! (صور)
0
علوم وتكنولوجيا
2024-07-17
مسبار "رمسيس" الفضائي سيتوجّه نحو كويكب قد يقترب من الأرض عام 2029
علوم وتكنولوجيا
2024-07-17
مسبار "رمسيس" الفضائي سيتوجّه نحو كويكب قد يقترب من الأرض عام 2029
0
علوم وتكنولوجيا
2024-07-16
بنظرة ثلاثية الأبعاد... "جيمس ويب" يرسم صورة للمناخ على قزمين بنيين قريبين من الأرض
علوم وتكنولوجيا
2024-07-16
بنظرة ثلاثية الأبعاد... "جيمس ويب" يرسم صورة للمناخ على قزمين بنيين قريبين من الأرض
0
علوم وتكنولوجيا
2024-07-14
"الذكاء الاصطناعي يسهّل الكتابة ولكن"... هذا ما اكتشفته دراسة حديثة
علوم وتكنولوجيا
2024-07-14
"الذكاء الاصطناعي يسهّل الكتابة ولكن"... هذا ما اكتشفته دراسة حديثة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-07-15
حسناء وعائشة صامدتان في شبعا لكن الحرب أصابت رزقهما
أمن وقضاء
2024-07-15
حسناء وعائشة صامدتان في شبعا لكن الحرب أصابت رزقهما
0
موضة وجمال
2024-07-06
شبّهوا فستانها بـ "الحفاضات"... إطلالة كيم كارداشيان "الغريبة" تعرضها للانتقادات!
موضة وجمال
2024-07-06
شبّهوا فستانها بـ "الحفاضات"... إطلالة كيم كارداشيان "الغريبة" تعرضها للانتقادات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ترامب بعيون حفيدته
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ترامب بعيون حفيدته
0
منوعات
2024-07-16
في مصر... قرش مرعب يثير حالة من القلق بين المواطنين! (صورة)
منوعات
2024-07-16
في مصر... قرش مرعب يثير حالة من القلق بين المواطنين! (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
زيارة ميقاتي المرتقبة للعراق من دون سند لدفع المستحقات
تقارير نشرة الاخبار
13:43
زيارة ميقاتي المرتقبة للعراق من دون سند لدفع المستحقات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الانتخابات الرئاسية الأميركية... قراءة في آخر الإحصاءات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الانتخابات الرئاسية الأميركية... قراءة في آخر الإحصاءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ترامب بعيون حفيدته
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ترامب بعيون حفيدته
0
أخبار دولية
13:27
مات بروكس في اليوم الثالث لمؤتمر الحزب الجمهوري الأميركي: "دعوني أراكم تهتفون إن كنتم تدعمون إسرائيل"
أخبار دولية
13:27
مات بروكس في اليوم الثالث لمؤتمر الحزب الجمهوري الأميركي: "دعوني أراكم تهتفون إن كنتم تدعمون إسرائيل"
0
أخبار دولية
13:19
نتنياهو يصرّ على إبقاء السيطرة الإسرائيلية على المعابر مع مصر.. ما يُهدد بنسف التفاوض
أخبار دولية
13:19
نتنياهو يصرّ على إبقاء السيطرة الإسرائيلية على المعابر مع مصر.. ما يُهدد بنسف التفاوض
0
رياضة
13:14
تعرفوا على الرياضيين العشرة الذين سيمثلون بلاد الارز في ألعاب باريس 2024
رياضة
13:14
تعرفوا على الرياضيين العشرة الذين سيمثلون بلاد الارز في ألعاب باريس 2024
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
إهدن تحتضن سهرة فنية موسيقية بامتياز... هكذا تبدو الاجواء
تقارير نشرة الاخبار
13:08
إهدن تحتضن سهرة فنية موسيقية بامتياز... هكذا تبدو الاجواء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
مهرجانات بيبلوس الدولية انطلقت... ليال صيفية متنوّعة
تقارير نشرة الاخبار
13:03
مهرجانات بيبلوس الدولية انطلقت... ليال صيفية متنوّعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مهرجان أعياد بيروت يضيء سماء العاصمة بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مهرجان أعياد بيروت يضيء سماء العاصمة بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:02
رنيم بو خزام ونيكول الحجل في غرفة الأخبار... وظهور الحمل عليهما بشكل واضح (صورة)
منوعات
10:02
رنيم بو خزام ونيكول الحجل في غرفة الأخبار... وظهور الحمل عليهما بشكل واضح (صورة)
2
أخبار لبنان
00:34
استشهاد قيادي في "الجماعة الاسلامية" بغارة على طريق غزة البقاعية (فيديو)
أخبار لبنان
00:34
استشهاد قيادي في "الجماعة الاسلامية" بغارة على طريق غزة البقاعية (فيديو)
3
أخبار لبنان
00:32
قتيلان و9 جرحى في حادث سير على طريق جران البترونية
أخبار لبنان
00:32
قتيلان و9 جرحى في حادث سير على طريق جران البترونية
4
أخبار لبنان
04:06
اعلان الحداد الرسمي في 4 آب
أخبار لبنان
04:06
اعلان الحداد الرسمي في 4 آب
5
منوعات
07:53
لماذا يرمي الطلاب قبعات التخرج في نهاية الحفل؟ (فيديو)
منوعات
07:53
لماذا يرمي الطلاب قبعات التخرج في نهاية الحفل؟ (فيديو)
6
صحف اليوم
23:53
مصدر لـ"الشرق الأوسط": تهديدات نصر الله جِدية ولا تقع تحت عنوان الحرب النفسية
صحف اليوم
23:53
مصدر لـ"الشرق الأوسط": تهديدات نصر الله جِدية ولا تقع تحت عنوان الحرب النفسية
7
منوعات
10:41
الأميرة رجوة في آخر إطلالة... بطن منتفخ في الأشهر الأخيرة من الحمل (فيديو)
منوعات
10:41
الأميرة رجوة في آخر إطلالة... بطن منتفخ في الأشهر الأخيرة من الحمل (فيديو)
8
منوعات
12:51
بعد تجولها بقميض شفاف تماما في الشارع.... هل تُسجن بيانكا سينسوري زوجة كانييه ويست؟! (صورة)
منوعات
12:51
بعد تجولها بقميض شفاف تماما في الشارع.... هل تُسجن بيانكا سينسوري زوجة كانييه ويست؟! (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More