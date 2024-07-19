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عمرها 200 مليون سنة... فيضانات البرازيل تكشف عن متحجرة ديناصور

علوم وتكنولوجيا
2024-07-19 | 10:35
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عمرها 200 مليون سنة... فيضانات البرازيل تكشف عن متحجرة ديناصور
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عمرها 200 مليون سنة... فيضانات البرازيل تكشف عن متحجرة ديناصور

عمرها 200 مليون سنة... فيضانات البرازيل تكشف عن متحجرة ديناصور

كشفت الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات تاريخية في جنوب البرازيل، عن متحجرة ديناصور يعود تاريخها إلى حوالى 200 مليون عام في "حالة جيدة جداً من الحفظ"، وفق فريق العلماء الذي اكتشفها.

وجرى التعرف على هذه المتحجرة في أيار الماضي، في منطقة ساو جواو دو بوليسين، على بعد حوالى 300 كيلومتر من بورتو أليغري، في أحد منخفضات البامبا التي تزخر بكنوز كثيرة تثير اهتمام محبي علم الحفريات في البرازيل.

ويعود تاريخ المتحجرة إلى العصر الترياسي، أي في الفترة من 250 إلى 200 مليون سنة قبل الميلاد، قبل العصر الجوراسي، الذي عُرف عالمياً بفضل فيلم "جوارسيك بارك" الهوليوودي الشهير.

وبعد أربعة أيام من أعمال التنقيب، تمكّن فريق من علماء الحفريات من جامعة سانتا ماريا الفدرالية من إزالة ونقل كتلة الصخور التي تحتوي على الهيكل العظمي المتحجر إلى مركز أبحاثها.

وبحسب الملاحظات الأولى لهذا المركز الشهير، تعود المتحجرة إلى عينة من عائلة الهيريراصوريات، وهي حيوانات آكلة للحوم طويلة الذيل كانت تسير على قدمين وتسكن الأراضي التي تقع حالياً في الأرجنتين والبرازيل.

ويقول المسؤول عن عمليات التنقيب رودريغو تيم مولر لوكالة فرانس برس "إنها ليست فقط من أقدم حفريات الديناصورات في العالم، لكنّها أيضاً في حالة جيدة جداً من الحفظ، وستزوّدنا بالكثير من المعلومات حول تشريح هذه الديناصورات".

ويشير إلى أن من المحتمل أن تكون المتحجرة الثانية الأكثر اكتمالا المعروفة حتى الآن في عائلة الهيريراصوريات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وستكون هناك حاجة لإجراء الكثير من التحليلات حتى يتمكن العلماء من تحديد ما إذا كانت المتحجرة المستخرجة من الصخر في أيار تنتمي إلى النوع نفسه أم لا.

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