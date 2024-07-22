"تشكّلت قبل 60 مليون سنة"... العثور على قارة مفقودة ومختبئة بين كندا وغرينلاند!

"تشكّلت قبل 60 مليون سنة"... العثور على قارة مفقودة ومختبئة بين كندا وغرينلاند!

اكتشف علماء المملكة المتحدة والسويد قارة صغيرة مختبئة تحت المياه الجليدية في شمال المحيط الأطلسي، تحديدا في مضيق ديفيس بين جزيرة بافين جنوب شرق كندا وجنوب غرب غرينلاند.



وفي التفاصيل، تكوّن المضيق منذ ملايين السنوات عندما تحركت الصفائح بين الجزيرتين، ما أدى إلى إعادة تكوين القشرة الأرضية، الأمر الذي شكّل قشرة قارية سميكة في المحيط.



وبدأ تشكّل القارة منذ حوالي 61 مليون سنة أي منذ انفصال غرينلاند عن كندا.



وفي هذا السياق، شرح العلماء أن هذه القارة تشكلت من خلال القشرة القارية التي تم التعرف عليها مؤخرا بسبب التصدع على المدى الطويل، ما أدى إلى امتداد قاع البحر وتكوين بحر لابرادور وخليج بافين.



وعثر العلماء على هذه الكتلة من خلال استخدام مجموعة من بيانات مستمدة من خرائط الجاذبية، بيانات الانعكاس الزلزالي ونماذج الصفائح التكتونية.



وأوضح الباحث المشارك في الدراسة، جوردان فيثيان، أن أي زلزال قد يلعب دورا في انفصال القارة الصغيرة عن كندا، ويُعدّ هذا الاكتشاف مهما لأنه يفسر المشهد الجيولوجي للأرض.