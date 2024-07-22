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الذكاء الاصطناعي يساهم في ارتفاع جرائم الاعتداء الجنسي... وهذه التفاصيل!

علوم وتكنولوجيا
2024-07-22 | 10:20
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الذكاء الاصطناعي يساهم في ارتفاع جرائم الاعتداء الجنسي... وهذه التفاصيل!
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الذكاء الاصطناعي يساهم في ارتفاع جرائم الاعتداء الجنسي... وهذه التفاصيل!

الذكاء الاصطناعي يساهم في ارتفاع جرائم الاعتداء الجنسي... وهذه التفاصيل!

تحدثت أوليفيا عن تعرضها للاغتصاب وهي في الثامنة من عمرها، ولكنها اعتقدت أن ما عاشته لمدة خمس سنوات قد انتهى عندما ألقت الشرطة القبض على الفاعل إلا أنه بفضل التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، قد لا ينتهي هذا العذاب أبدًا.

وفي التفاصيل، قالت فيكتوريا إن برامج الذكاء الاصطناعي تُستخدم لإنشاء "سيناريوهات مخصصة" من خلال الاعتماد على صور واقعية لاستخدامها بطريقة سيئة وتلحق الضرر بسمعة الضحية.

وكانت قد أنقذت الشرطة أوليفيا في عام 2013 بعد تعرضها للاغتصاب والتعذيب الجنسي بشكل متكرر، حيث كان يقوم المعتدي بتركيب العديد من الصور المهينة والحميمة لها وبيعها عبر الإنترنت.

وفي هذا السياق، يعتمد المتحرش على نماذج من خلال الذكاء الاصطناعي لتوليد صور مفبركة لفيكتوريا وغيرها من الفتيات في أي مكان، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

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