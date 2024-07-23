الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
البقاع
36
o
الجنوب
32
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
33
o
متن
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
البقاع
36
o
الجنوب
32
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"غوغل" تتراجع عن قرارها التخلي عن ملفات تعريف الارتباط
علوم وتكنولوجيا
2024-07-23 | 06:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"غوغل" تتراجع عن قرارها التخلي عن ملفات تعريف الارتباط
تراجعت شركة "غوغل" الاثنين عن قرارها بالتخلّي عن "ملفات تعريف الارتباط" لتتبع المستخدم على متصفح "كروم" اعتباراً من هذا الصيف.
وملفات تعريف الارتباط هي ملفات حاسوبية تتيح تتبّع عمليات تصفّح المستخدمين على الويب. ويأتي ما يسمّى بملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الثالث من المواقع التي تمت زيارتها لا من المتصفح نفسه، لاستهداف مستخدمي الإنترنت بإعلانات محددة.
وبدل حذف ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الثالث كما كانت تعتزم "غوغل"، ستطبّق الشركة "تجربة جديدة في متصفّح "كروم" تتيح لمستخدمي الإنترنت اتخاذ خيار ينطبق على كلّ عمليات تصفحهم عبر الويب"، بحسب أنتوني تشافيز، نائب رئيس في "غوغل".
ويخضع الاقتراح لموافقة السلطات التنظيمية، تحديداً في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اللتين فتحتا تحقيقات في الممارسة الجديدة المقترحة.
وأوضحت المجموعة الأميركية أنها لن تتخلى عن مبادرة "برايفسي ساندبوكس" التي أطلقتها مطلع عام 2020 لاستبدال ملفات تعريف الارتباط وتسهيل الاستهداف الإعلاني من دون تتبع المستخدمين بشكل فردي. وتعتزم مواصلة إتاحتها لمواقع الطرف الثالث.
وقال ستيفن بونر من الهيئة البريطانية المعنية بحماية البيانات والوصول إلى المعلومات "نشعر بخيبة أمل لأنّ غوغل غيّرت خططها".
وتابع "نعتبر أنّ حظر ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الثالث سيكون بمثابة خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى المستهلكين".
وأضاف "على الرغم من قرار غوغل، نواصل تشجيع قطاع الإعلانات الرقمية على تطوير مزيد من البدائل المناسبة للخصوصية وعدم الاعتماد على أساليب تتبّع أكثر غموضاً".
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
تتراجع
قرارها
التخلي
ملفات
تعريف
الارتباط
ناسا تقوم باكتشاف جديد... هل كان كوكب المريخ قابلا للسكن؟ (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-07-18
طلب من غوغل لمستخدميه أوقعه في ورطة... وإيطاليا تحقق في "ممارسة تجارية خادعة"
علوم وتكنولوجيا
2024-07-18
طلب من غوغل لمستخدميه أوقعه في ورطة... وإيطاليا تحقق في "ممارسة تجارية خادعة"
0
علوم وتكنولوجيا
2024-07-05
المواقع الالكترونية الصغيرة في خطر والسبب: تحديث "غوغل" الجديد؟!
علوم وتكنولوجيا
2024-07-05
المواقع الالكترونية الصغيرة في خطر والسبب: تحديث "غوغل" الجديد؟!
0
صحف اليوم
2024-06-25
مصادر مطلعة على ملفات "الشيعي الأعلى" لـ"الشرق الاوسط": الغياب عن اللقاء في بكركي سببه تصريح الراعي
صحف اليوم
2024-06-25
مصادر مطلعة على ملفات "الشيعي الأعلى" لـ"الشرق الاوسط": الغياب عن اللقاء في بكركي سببه تصريح الراعي
0
آخر الأخبار
2024-06-23
وزير الأشغال علي حمية ردًا على اتهامات صحيفة "تلغراف": اتمنى على صحيفة "تلغراف" مراجة department of transport البريطانية والتي زارت مطار بيروت سابقًا وهي المعنية الأساس بملفات النقل
آخر الأخبار
2024-06-23
وزير الأشغال علي حمية ردًا على اتهامات صحيفة "تلغراف": اتمنى على صحيفة "تلغراف" مراجة department of transport البريطانية والتي زارت مطار بيروت سابقًا وهي المعنية الأساس بملفات النقل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
10:35
ناسا تقوم باكتشاف جديد... هل كان كوكب المريخ قابلا للسكن؟ (صورة)
علوم وتكنولوجيا
10:35
ناسا تقوم باكتشاف جديد... هل كان كوكب المريخ قابلا للسكن؟ (صورة)
0
علوم وتكنولوجيا
10:20
الذكاء الاصطناعي يساهم في ارتفاع جرائم الاعتداء الجنسي... وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
10:20
الذكاء الاصطناعي يساهم في ارتفاع جرائم الاعتداء الجنسي... وهذه التفاصيل!
0
علوم وتكنولوجيا
08:32
"تشكّلت قبل 60 مليون سنة"... العثور على قارة مفقودة ومختبئة بين كندا وغرينلاند!
علوم وتكنولوجيا
08:32
"تشكّلت قبل 60 مليون سنة"... العثور على قارة مفقودة ومختبئة بين كندا وغرينلاند!
0
صحة وتغذية
2024-07-20
اكتشاف فطر لم يسبق له مثيل يتحور بسرعة "مفرطة" في الصين... هل يهدد حياة البشرية؟
صحة وتغذية
2024-07-20
اكتشاف فطر لم يسبق له مثيل يتحور بسرعة "مفرطة" في الصين... هل يهدد حياة البشرية؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بو حبيب وضع خارطة طريق اليوم التالي وهوكستين مستمر في مهمته
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بو حبيب وضع خارطة طريق اليوم التالي وهوكستين مستمر في مهمته
0
أخبار دولية
2024-07-15
محادثات للفصائل الفلسطينية في الصين في تموز في محاولة لحل الانقسامات العميقة
أخبار دولية
2024-07-15
محادثات للفصائل الفلسطينية في الصين في تموز في محاولة لحل الانقسامات العميقة
0
أخبار دولية
00:08
الحرائق تتزايد في الغرب الأميركي وسط موجة حرّ
أخبار دولية
00:08
الحرائق تتزايد في الغرب الأميركي وسط موجة حرّ
0
أخبار دولية
2024-07-19
الرئاسة الفلسطينية ترحب بـ"قرار تاريخي" لمحكمة العدل الدولية في شأن الاحتلال الاسرائيلي
أخبار دولية
2024-07-19
الرئاسة الفلسطينية ترحب بـ"قرار تاريخي" لمحكمة العدل الدولية في شأن الاحتلال الاسرائيلي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:13
انقلاب شاحنة محملة بالخردة والحديد على المسلك الشرقي للاوتوستراد في كفرعبيدا (فيديو)
أخبار لبنان
06:13
انقلاب شاحنة محملة بالخردة والحديد على المسلك الشرقي للاوتوستراد في كفرعبيدا (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
الأمين العام للحزب in English … الذكاء الاصطناعي يغيّر العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:12
الأمين العام للحزب in English … الذكاء الاصطناعي يغيّر العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
لهذه الأسباب انسحب بايدن…
تقارير نشرة الاخبار
14:03
لهذه الأسباب انسحب بايدن…
0
رياضة
13:55
باريس تخرج عن المألوف في إفتتاح الأولمبياد... وهؤلاء هم نجومه
رياضة
13:55
باريس تخرج عن المألوف في إفتتاح الأولمبياد... وهؤلاء هم نجومه
0
رياضة
13:53
صديقان وحلم واحد... لين وسيمون إلى أولمبياد باريس
رياضة
13:53
صديقان وحلم واحد... لين وسيمون إلى أولمبياد باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ماكرون يؤكد جهوزية بلاده للألعاب الأولمبية باريس 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ماكرون يؤكد جهوزية بلاده للألعاب الأولمبية باريس 2024
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
شركة La Baleine الفرنسية الرائدة باستخراج الملح الطبيعي... علاقة ٣٠ سنة مع المستهلك اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:44
شركة La Baleine الفرنسية الرائدة باستخراج الملح الطبيعي... علاقة ٣٠ سنة مع المستهلك اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
المصارف تدعو لإعادة إطلاق التسليفات
تقارير نشرة الاخبار
13:41
المصارف تدعو لإعادة إطلاق التسليفات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بو حبيب وضع خارطة طريق اليوم التالي وهوكستين مستمر في مهمته
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بو حبيب وضع خارطة طريق اليوم التالي وهوكستين مستمر في مهمته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:20
هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنتها... هل تُشبه الابنة والدتها؟ (صور)
منوعات
12:20
هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنتها... هل تُشبه الابنة والدتها؟ (صور)
2
خبر عاجل
11:36
التحكم المروري: قطع السير داخل نفق صائب سلام بسبب تسرب مادة المازوت وتحويل السير إلى محاذاة النفق
خبر عاجل
11:36
التحكم المروري: قطع السير داخل نفق صائب سلام بسبب تسرب مادة المازوت وتحويل السير إلى محاذاة النفق
3
تقارير نشرة الاخبار
14:12
الأمين العام للحزب in English … الذكاء الاصطناعي يغيّر العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:12
الأمين العام للحزب in English … الذكاء الاصطناعي يغيّر العالم
4
اقتصاد
02:15
إليكم اسعار المحروقات اليوم...
اقتصاد
02:15
إليكم اسعار المحروقات اليوم...
5
منوعات
09:10
أُُصيب ركابها بحالة من السكر الشديد... فوضى عارمة داخل إحدى الطائرات! (فيديو)
منوعات
09:10
أُُصيب ركابها بحالة من السكر الشديد... فوضى عارمة داخل إحدى الطائرات! (فيديو)
6
صحف اليوم
00:34
ريفي لـ"الانباء الكويتية": نرسم إطارا جديدا بالتعامل مع حزب الله حتى وإن اضطررنا للوصول للعصيان المدني
صحف اليوم
00:34
ريفي لـ"الانباء الكويتية": نرسم إطارا جديدا بالتعامل مع حزب الله حتى وإن اضطررنا للوصول للعصيان المدني
7
تقارير نشرة الاخبار
14:03
لهذه الأسباب انسحب بايدن…
تقارير نشرة الاخبار
14:03
لهذه الأسباب انسحب بايدن…
8
آخر الأخبار
14:54
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول بوفد رئيس الوزراء: يبدو أن لقاء نتنياهو ببايدن لن يتم وننتظر رد البيت الأبيض
آخر الأخبار
14:54
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول بوفد رئيس الوزراء: يبدو أن لقاء نتنياهو ببايدن لن يتم وننتظر رد البيت الأبيض
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More