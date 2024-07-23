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تحذير مهم للغاية... هذا ما ينتظر الأرض في الأيام المقبلة! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2024-07-23 | 10:53
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تحذير مهم للغاية... هذا ما ينتظر الأرض في الأيام المقبلة! (فيديو)
تحذير مهم للغاية... هذا ما ينتظر الأرض في الأيام المقبلة! (فيديو)
التقطت وكالة ناسا صورة لانفجار بلازما داكن على الشمس إذ يملك الأخير فرصة بنسبة 60% للتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على الأرض هذا الأسبوع.
وفي التفاصيل، أصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي تنبيهًا يوم الاثنين يحذر من أن البلازما المظلمة قد تؤدي إلى "تقلبات في شبكة الطاقة"، ولديها القدرة على تعطيل أجهزة الراديو، اتصالات الطيران وعمليات الأقمار الصناعية عندما تصل إلى تأثيرها بحلول يوم الجمعة على الأقل.
وأظهر مقطع فيديو لوكالة ناسا سحابة داكنة من التوهج الشمسي البارد أثناء تفجرها من الشمس، ما خلق ما يشبه الدخان الأسود عندما انطلقت البلازما الأكثر برودة من المتوسط شمالًا فوق سطح الشمس.
وحذر الخبراء من أن الأرض مهيأة لمواجهة المزيد من العواصف الشمسية الشديدة خلال العام المقبل، حيث صرح عالم الفيزياء الفلكية في مؤسسة سميثسونيان الدكتور جوناثان ماكدويل أن الشمس لم تصل بعد إلى "الحد الأقصى للطاقة الشمسية"، وهي النقطة الأكثر نشاطًا في دورتها المتكررة التي تبلغ 11 سنة، حيث يؤدي الاضطراب الأكبر إلى زيادة إنتاج الطاقة.
وفي هذا السياق، ذكر العلماء أن الشمس ستبلغ "الحد الأقصى" من حرارتها في تموز من العام المقبل، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
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