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الخدمات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساهم في تحسين أرباح "غوغل"
علوم وتكنولوجيا
2024-07-24 | 09:18
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الخدمات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساهم في تحسين أرباح "غوغل"
بدأت استثمارات "غوغل" الضخمة في الذكاء الاصطناعي تؤتي ثمارها في مجال السحابة، لكنّ التحوّل المحفوف بالمخاطر لمحرك البحث لم يؤدِ بعد إلى تحقيق الإيرادات.
ففي الربع الثاني من السنة الجارية، حققت مجموعة "ألفابت" التي تضم "غوغل" مبيعات بقيمة 84,74 مليار دولار (اي بزيادة 14 في المئة)، حققت منها أرباحاً صافية قدرها 23,6 ملياراً، بزيادة قدرها 28 في المئة، وفقًا لبيان نُشر الثلاثاء.
وكان العامل الرئيسي في هذه النتائج التي تجاوزت التوقعات الأداء الجيد لنشاط "غوغل" السحابي (الحوسبة مِن بُعد) الذي يقوم أكثر فأكثر على تسويق خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية، لإنتاج نصوص أو صور أو حتى تعليمات برمجية، بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية.
وقال رئيس شركة "ألفابت" ساندر بيتشاي خلال مؤتمر للمحللين: "لقد حققت بنيتنا التحتية للذكاء الاصطناعي وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدية لزبائننا بالفعل إيرادات بمليارات الدولارات ويستخدمها أكثر من مليوني مطوّر".
وضاعفت "غوغل كلاود" أرباحها التشغيلية ثلاث مرات تقريباً على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران، لتصل إلى 1,17 مليار دولار.
وبالتالي، فإن "غوغل" التي تحتل المرتبة الثالثة في السحابة (خلف الشركتين العملاقتين في هذا القطاع "أمازون" و"مايكروسوفت")، تمكنت من جذب الكثير من الشركات التي تحتاج إلى نماذج ذكاء اصطناعي توليدية لزيادة الإنتاجية أو تطوير تطبيقات جديدة.
إلاّ أن المهمة أكثر تعقيدا بالنسبة للخدمات المقدمة لعامة الناس.
وتميّز إطلاق "إيه آي أوفرفيوز" المعزز بالذكاء الاصطناعي التوليدي في الربيع بإجابات غريبة أو خاطئة أو سخيفة على أسئلة المستخدمين.
وسارعت "غوغل" إلى تصحيح الوضع، وأكد ساندر بيتشاي يوم الثلاثاء أن "كل ردود الفعل إيجابية".
وفي ما يتعلق بتحقيق الدخل، قال نائب رئيس المجموعة فيليب شندلر إن مستخدمي الإنترنت وجدوا الإعلانات المعروضة في"إيه آي أوفرفيوز" "مفيدة" ويعتقد أن الصيغة الجديدة "ستفتح فرصًا جديدة للمعلنين".
ولاحظت المحللة في "إي ماركتر" إيفلين ميتشل وولف أن "إيه آي أوفرفيوز" تلقت في البداية ضربة قوية"، متوقعة أن "تستمر الصعوبات في النصف الثاني" من السنة.
لكنها رأت أن كون "غوغل" محرّك البحث التلقائي في معظم الهواتف الذكية ومتصفحات الويب الرئيسية، فهو ليس في الواقع "معرّضاً لخطر التعرض لانخفاض في الإيرادات يتناسب مع الضرر الذي لحق بسمعته".
وفي الواقع، بلغت عائدات إعلانات محرك البحث 48,5 مليار دولار (+14 في المئة) في الربع الثاني.
واستثمرت مجموعة "ألفابت" أكثر من 13 مليار دولار في "الممتلكات والمعدات" في الربع الثاني، بزيادة 91 في المئة عن الفترة نفسها من العام الفائت، وهي ميزانية تعكس حاجتها إلى مراكز بيانات جديدة ورقائق فائقة التطور، ضرورية لتوليد الذكاء الاصطناعي.
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