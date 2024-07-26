مفاجأة صادمة... ثاني أكسيد الكربون يحوم حول الأرض: هذا ما نشرته ناسا! (فيديو)

أظهرت لقطات جديدة الكتل المتموجة من ثاني أكسيد الكربون (CO2) التي تغذي تغيّر المناخ وهي تحوم حول الأرض.

واكتشفت الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" دوامات من الغاز المنبعث من محطات توليد الطاقة وحرائق الغابات وتربية المواشي.

وحول الخبراء في استوديو التصوير العلمي التابع لناسا ثاني أكسيد الكربون غير المرئي إلى اللون البرتقالي لرؤيته بوضوح.

وظهر الغاز في المقطع على شكل "نبضات" ساحرة بينما يدور العالم أثناء تحوّل النهار إلى ليل من كانون الثاني حتى آذار 2020.

وتحتوي الأقمار الصناعية الموجودة في الفضاء على أدوات تسمى مقاييس الطيف التي تكتشف وتراقب الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون.

وجاءت غالبية الانبعاثات من الصين والولايات المتحدة وجنوب آسيا من محطات الطاقة والمرافق الصناعية والمركبات، بينما جاءت غالبية الانبعاثات من أفريقيا وأميركا الجنوبية من الحرائق.

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