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أول حالة تكاثر من دون إخصاب لدى نوع من أسماك القرش مهدد بالانقراض

علوم وتكنولوجيا
2024-07-31 | 12:28
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أول حالة تكاثر من دون إخصاب لدى نوع من أسماك القرش مهدد بالانقراض
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أول حالة تكاثر من دون إخصاب لدى نوع من أسماك القرش مهدد بالانقراض

ذكرت مجلة علمية هذا الأسبوع أنّ باحثين إيطاليين رصدوا أول حالة تكاثر من دون إخصاب لدى نوع من أسماك القرش مهدد بالانقراض.

وتتعلق النتائج المنشورة في مجلة "ساينتيفك ريبورتس" بالحالة الأولى لهذه الظاهرة لدى سمك القرش "موستيلوس موستيلوس" Mustelus mustelus، وهو نوع مهدد بالانقراض بفعل عمليات الصيد غير القانونية، ويعيش في البحر الأبيض المتوسط وبحار أخرى مياهها دافئة.

ووجد باحثون في معهد إيطالي أنّ اثنتين من أسماك "موستيلوس موستيلوس" تعيش في الأسر أظهرتا بعد مراقبتهما تكاثراً من دون إخصاب، إذ تمكّنت أنثى من التكاثر من دون الحاجة إلى حيوانات منوية لتخصيب البويضة.

وسمكتا القرش البالغتان 18 عاماً موجودتان في حوض أسماك كالا غونوني في سردينيا منذ العام 2010.

وكتب معدّو الدراسة "اللافت أنّ هذه النتيجة تشير إلى أنّ التكاثر من دون إخصاب يمكن أن يحدث سنويا لدى أسماك القرش هذه، بالتناوب بين انثيين، ومن المستبعد بشكل قاطع أن يكون التكاثر ناجماً عن تخزين طويل الأمد للحيوانات المنوية".

ويحدث التكاثر من دون إخصاب لدى أكثر من 15 ألف نوع، لكنّه غير مفهوم بصورة تامة.

وهذا النوع من التكاثر هو أكثر شيوعاً لدى اللافقاريات منه في الفقاريات، ولم تُرصد بعد أي حالة لدى الثدييات.

وأشار الباحثون إلى أنّ الزواحف وبعض أسماك القرش والشفنينيات والزلاجات قادرة على "تغيير استراتيجيتها التكيفية بحسب الظروف المحيطة".

وقالوا "على الرغم من أنّ الآليات التي يستند إليها التكاثر من دون إخصاب لا تزال غير واضحة، فمن المحتمل أن يكون انخفاض عدد الذكور عاملاً محورياً".

ولفتوا إلى أن أسماك القرش في البرية تشكل تحديات لفهم هذه الظاهرة، لكنّ الظروف في الأسر مثالية للمراقبة على المدى البعيد.

وخلال العقدين الفائتين، وُثّقت هذه الظاهرة لدى أنواع أخرى من أسماك القرش داخل أحواض في الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وأستراليا.

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