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"تسونامي من العواصف الشمسية"... هذا ما قد يصيب الأرض مجددا وفق الخبراء! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2024-08-02 | 13:15
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"تسونامي من العواصف الشمسية"... هذا ما قد يصيب الأرض مجددا وفق الخبراء! (فيديو)
"تسونامي من العواصف الشمسية"... هذا ما قد يصيب الأرض مجددا وفق الخبراء! (فيديو)
أطلقت الشمس ما لا يقل عن 15 تيارًا من البلازما، أو ما يُعرف بالانبعاثات الكتلية الإكليلية، خلال اليومين الفائتين، الأمر الذي تسبب في حدوث اضطرابات في شبكة الاتصالات فوق أجزاء من إفريقيا وآسيا.
وفي التفاصيل، أظهرت أجهزة التتبع التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "NOAA" أن الاضطرابات تتحرك نحو الولايات المتحدة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وقد يسبب هذا النوع من النشاط الشمسي مشاكل في عمليات الأقمار الصناعية في الفضاء، الاتصالات الجوية والبحرية وتعطيل نظام تحديد المواقع العالمي.
وأشارت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أيضًا إلى أن الانقطاع في أجهزة الراديو، الاتصالات الجوية والبحرية وعمليات الأقمار الصناعية قد يستمر حتى الرابع من آب على الأقل.
وكانت قد شهدت الشمس مستويات عالية من النشاط في الأسبوع الفائت إذ قال خبراء الطقس الفضائي إن النشاط الأخير هو بمثابة "تسونامي من العواصف الشمسية".
وأظهرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن تيارًا آخرًا من البلازما سيضرب الأرض، ما قد يؤدي إلى إشعال عاصفة جيومغناطيسية تؤثر على مدارات الأقمار الصناعية وتؤدي إلى انقطاعات في أجهزة الاتصال والراديو.
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العواصف
الشمسية"...
الأرض
مجددا
الخبراء!
(فيديو)
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