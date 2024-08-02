علماء مصريون يكشفون اللغز... لهذا السبب تُلقَب هذه المومياء بـ "المرأة الصارخة"! (صور)

علماء مصريون يكشفون اللغز... لهذا السبب تُلقَب هذه المومياء بـ "المرأة الصارخة"! (صور)

استخدم الباحثون أحدث التقنيات العلمية لفحص المومياء، الملقبة بـ"المرأة الصارخة"، ومعرفة المزيد عن حياتها.



وفي التفاصيل، قدّرت تقنيات المسح المتقدمة أن المرأة كانت تبلغ من العمر حوالي 48 عامًا عندما توفيت، وكانت تعاني الأخيرة من التهاب في مفاصل العمود الفقري.



وكشف التحليل أن المرأة الصارخة تم تحنيطها بمادتي العرعر واللبان، وثمنهما باهظ للغاية وكان لا بد من استيرادهما إلى مصر.



وقال الباحثون إن ندرة المواد المستخدمة في التحنيط وارتفاع تكلفتها لا يدفع المحنطين إلى التصرف بعشوائية، لذلك استبعد العلماء احتمال أن يكون فم المرأة قد بقي مفتوحا أثناء التحنيط.

ووجد العلماء أن المومياء تم تحنيطها بوجود الدماغ، القلب، الرئتين، الكبد، الطحال، الكلى والأمعاء.