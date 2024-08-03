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تيك توك أمام القضاء الأميركي مجدداً... والسبب: انتهاك خصوصية الأطفال؟!
علوم وتكنولوجيا
2024-08-03 | 06:50
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تيك توك أمام القضاء الأميركي مجدداً... والسبب: انتهاك خصوصية الأطفال؟!
تيك توك أمام القضاء الأميركي مجدداً... والسبب: انتهاك خصوصية الأطفال؟!
رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية جديدة ضد منصة تيك توك بتهمة "الانتهاك واسع النطاق للقوانين التي تحمي خصوصية الأطفال".
وأشارت الوزارة، في بيان يوم الجمعة الفائت، إلى أنّ ملايين الأطفال دون الـ13 عاماً طالتهم بسبب المنصة التابعة لمجموعة "بايت دانس" الصينية، عمليات "مكثفة لجمع البيانات"، كما أنهم "تفاعلوا مع مستخدمين بالغين وتمكّنوا من الوصول إلى محتوى للبالغين".
وذكرت الدعوى أنّ تيك توك أتاحت "عمداً" للأطفال إمكانية إنشاء حسابات وتصفّح الشبكة الاجتماعية التي يستخدمها 170 مليون شخص في الولايات المتحدة. ومن بين هؤلاء نسبة عالية من المراهقين والشباب الصغار.
وأوضحت الوزارة أنّ التطبيق والشركة المالكة له يقومان منذ العام 2019، بـ"جمع وتخزين مجموعة واسعة من المعلومات الشخصية عن هؤلاء القاصرين من دون إبلاغ والديهم أو الحصول على موافقتهم، وهو ما اعتُمد أيضاً في الحسابات التي تُنشأ ضمن خاصية كيدز مود".
وقال ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس "نرفض هذه الادعاءات التي يتعلق عدد كبير منها بممارسات سابقة عُرضت بشكل خاطئ أو سبق أن عولجت".
وأضاف "نحن فخورون بالجهود التي نبذلها لحماية الأطفال"، في إشارة إلى ضمانات أتاحتها الشركة "بشكل طوعي"، مثل حذف حسابات المستخدمين دون 13 عاماً وتحديد ضوابط زمنية لتصفّح التطبيق.
وقال القائم بأعمال مساعد المدّعي العام براين بوينتون، في بيان، إن هذه الملاحقة القانونية "ضرورية لمنع الأطفال دون سن 13 عاماً من استخدام تطبيق تيك توك العادي".
وأكّد أن الدعوى ضرورية لمنع المتهمين "من أصحاب السوابق الذين يعاودون ارتكاب الجرائم ويعملون على نطاق واسع، من جمع واستخدام البيانات الخاصة بالصغار من دون موافقة الأهل أو رقابتهم".
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تقريراً إلى وزارة العدل في حزيران مؤكدة أنّ "لديها أسباباً للاعتقاد" بأنّ تيك توك و"بايت دانس" "ينتهكان القانون أوهما على وشك انتهاكه".
وكانت لجنة التجارة الفيدرالية تجري تحقيقاً للتأكد من أن المنصة تحترم شروط الاتفاقية الودية التي تم التوصل إليها عام 2019، عندما اتهمت "ميوزيكال ال واي" التي كانت تستحوذ على تيك توك، بجمع البيانات الشخصية للقاصرين من دون مبرر.
ووافقت تيك توك على دفع تعويضات بقيمة 5,7 ملايين دولار، وتعهدت بالامتثال لأحكام قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت الذي أُقرّ عام 1998.
وبالإضافة إلى الأطفال، تتّهم الحكومة الأميركية وعدد كبير من المسؤولين المنتخبين المنصة بجمع بيانات عن مواطنين أميركيين لصالح بكين، معتبرين أنّ ذلك يمثل تهديدا للأمن القومي.
وصوّت الكونغرس الأميركي في نيسان الفائت على نص يلزم شركة "بايت دانس" ببيع تطبيقها خلال الأشهر التسعة التالية، وإلا سيُحظَر في الولايات المتحدة.
وخلال جلسة في مجلس النواب في آذار 2023، تلقّى المدير العام لتيك توك شو تشيو أسئلة كثيرة بشأن مسؤولية المنصة عن الصحة الذهنية والجسدية للصغار.
وقال عضو مجلس الشيوخ الاميركي غاس بيليراكيس "إنّ شركتكم دمّرت حياتهما" مشيراً إلى والدي مراهق انتحر، كانا حاضرين في الجلسة.
وتقدّم الوالدان بشكوى ضد الشبكة الاجتماعية، واتّهماها بعرض آلاف مقاطع الفيديو غير المرغوب فيها عن الانتحار على ابنهم.
وفي العام الفائت، فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة غرامات على تيك توك بسبب طريقة إدارتها بيانات قاصرين.
وتواجه شركة "ميتا" أيضاً دعاوى قضائية من ولايات أميركية رُفعت في تشرين الأول، تتهم منصتيها فيسبوك وانستغرام بإلحاق أضرار بـ"صحة الفئات الشابة الذهنية والجسدية".
ويبدي عدد كبير من النواب رغبتهم في تنظيم عمل الشبكات الاجتماعية بشكل أفضل وتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، لكن بين خلافات الاطراف السياسية والضغوط المكثفة من شركات التكنولوجيا الكبرى، بقي الكونغرس يناضل لسنوات من أجل إقرار تدابير ملموسة.
في منتصف حزيران، دعا كبير المسؤولين الطبيين في الولايات المتحدة شبكات التواصل الاجتماعي إلى عرض تحذيرات حول المخاطر التي يواجهها الشباب الذين يمضون وقتهم على هذه المنصات، بما يشبه رسائل التحذير الإلزامية على علب السجائر.
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علوم وتكنولوجيا
القضاء
الأميركي
مجدداً...
والسبب:
انتهاك
خصوصية
الأطفال؟!
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