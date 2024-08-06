الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ما هو جدار الصوت وكيف يتم اختراقه؟!

علوم وتكنولوجيا
2024-08-06 | 11:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ما هو جدار الصوت وكيف يتم اختراقه؟!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ما هو جدار الصوت وكيف يتم اختراقه؟!

في 14 تشرين الأول 1947، تم إسقاط طائرة صغيرة من نوع صاروخي تسمى Bell X-1 من طائرة كبيرة من طراز B-29. 

وأطلق حينها الكابتن تشاك ييغر محرك X-1 وتم تسريعه متجاوزًا حاجز الصوت ليصبح أول رجل يسافر بسرعة أكبر من سرعة الصوت. 

وتُعرف السرعة التي ينتقل بها الصوت باسم حاجز الصوت أو جدار الصوت. في الواقع، تختلف سرعة الموجة الصوتية باختلاف درجة الحرارة وكثافة الهواء، حيث تزيد حوالي 0.6 م/ث لكل زيادة في درجة الحرارة درجة مئوية. عند 68 درجة فهرنهايت، تبلغ سرعة الصوت حوالي 343 م/ث أو 767 ميلاً في الساعة عند مستوى سطح البحر. 

لماذا تسمى هذه السرعة بـ "حاجز الصوت" أو "جدار الصوت"؟

تصدر الطائرة صوتًا يخرج منها في كل الاتجاهات. تتزاحم الموجات المنتشرة أمام الطائرة مع بعضها البعض بسبب حركة الطائرة. ومع اقتراب الطائرة من سرعة الصوت، تتراكم "موجات" ضغط الصوت فوق بعضها البعض مما يؤدي إلى ضغط الهواء. 

ويؤثر الهواء الموجود أمام الطائرة بقوة على الطائرة مما يعيق حركتها. 

عندما تقترب الطائرة من سرعة الصوت، فإنها تقترب من حاجز الضغط غير المرئي الذي تشكله الموجات الصوتية التي تسبق الطائرة مباشرة. 

ويؤثر الهواء المضغوط الموجود أمام الطائرة بقوة أكبر بكثير من القوة المعتادة على الطائرة. 

ويصبح هناك زيادة ملحوظة في السحب الديناميكي الهوائي على الطائرة في هذه المرحلة، ومن هنا جاءت فكرة اختراق "حاجز الصوت". 

عندما تتجاوز الطائرة سرعة الصوت يقال إنها أسرع من الصوت. وفي كثير من الأحيان يشار إلى السرعات الأسرع من الصوت من حيث رقم ماخ. 

ورقم ماخ هو سرعة الجسم مقسومة على سرعة الصوت. وبالتالي فإن سرعة Mach 3 تعني ثلاثة أضعاف سرعة الصوت.

تخيل قاربًا يسافر عبر الماء. يدفع القارب الماء وتخرج قمة موجة من مقدمة القارب وتنتشر عبر البحيرة. تشبه هذه الموجة القوسية المخروطية المرئية على سطح الماء، والتي تسمى واجهة الموجة، دوي الطائرة الصوتي. 

عندما تحلق طائرة بسرعة تفوق سرعة الصوت، يشكل ضغط الصوت مخروطًا أو كوزاً (cone) في مقدمة الطائرة. فكر في طائرة أسرع من الصوت تحلق باتجاهك بينما تنظر إليها من الأرض. في البداية، لا تسمع شيئًا لأن الطائرة تتحرك بشكل أسرع من الصوت نفسه، ولكن عندما يصل مخروط ضغط الصوت إلى أذنك تسمع صوتا يشبه صوت الانفجار. 

ويتسبب الجسم الذي ينتقل عبر الهواء في تراكم طاقة الموجات الصوتية على طول خط مخروطي الشكل (مثل الموجة القوسية للقارب) يسمى جبهة الموجة. 

ومع تراكم هذه الموجات، يصبح هناك فرق كبير جدًا في الضغط عبر مقدمة الموجة، وهو ما يسمى بـ"موجة الصدمة". عندما تمر جبهة الموجة هذه بالفرد، فإن فرق الضغط المفاجئ أو التغير في الضغط يخلق "الطفرة الصوتية" التي نسمعها.

وأي شيء يتجاوز سرعة الصوت يخلق "دويًا صوتيًا"، وليس الطائرات فقط. 

يمكن لطائرة أو رصاصة أو طرف السوط أن تخلق هذا التأثير؛ كلها تنتج صدعًا. ويمكن أن يكون تغيير الضغط الناتج عن الطفرة الصوتية ضارًا للغاية. 

وفي حالة الطائرات، فمن المعروف أن موجات الصدمة تؤدي أحياناً إلى تحطيم النوافذ في المباني. 

المصدر

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

الصوت

اختراقه؟!

LBCI التالي
حدث فلكي يقلق العالم... كيف سيؤثر تراجع كوكب عطارد على حياتنا في الأيام المقبلة؟
تيك توك أمام القضاء الأميركي مجدداً... والسبب: انتهاك خصوصية الأطفال؟!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:35

نصرالله: قد يلجأ العدو اثناء الكلمة الى خرق جدار الصوت من اجل الابتزاز واخافة الموجودين ما يدل على أن "عقلاتو صارو كتير صغار"

LBCI
خبر عاجل
10:09

المقاتلات الإسرائيلية تخرق جدار الصوت مجدداً فوق لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:00

الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت بشكل قوي ومتواصل فوق مناطق لبنان

LBCI
خبر عاجل
2024-08-05

الصوت القوي الذي سُمع منذ قليل ناجم عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت والضاحية والجنوب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:40

حدث فلكي يقلق العالم... كيف سيؤثر تراجع كوكب عطارد على حياتنا في الأيام المقبلة؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-08-03

تيك توك أمام القضاء الأميركي مجدداً... والسبب: انتهاك خصوصية الأطفال؟!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-08-02

علماء مصريون يكشفون اللغز... لهذا السبب تُلقَب هذه المومياء بـ "المرأة الصارخة"! (صور)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-08-02

"تسونامي من العواصف الشمسية"... هذا ما قد يصيب الأرض مجددا وفق الخبراء! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:20

عاهل الأردن يحذّر في اتصالات بماكرون وميلوني وترودو من "خطورة توسع الصراع"

LBCI
أخبار لبنان
06:49

بيرم طلب من مجالس العمل التحكيمية إستئناف عملهم

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-05

أ.ف.ب: قائد الجيش في بنغلادش يعتزم "تشكيل حكومة انتقالية" بعد فرار الشيخة حسينة

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-03

سرايا القدس بالضفة الغربية: تشكيلاتنا المقاتلة ليست بعيدة عن الرد الحتمي مع البنادق الحرة في محور المقاومة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

هكذا انتهى حلم النهائي العربي في مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الإثنين الأسود... سيناريو هز البورصات العالمية وتكرر مرات عدة عبر التاريخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

عملية اغتيال هنية ستحضر في اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي في السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مستجدات التحرك الأميركي في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هاريس اختارت نائبها… إليكم من هو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

قلق عارم بين المواطنين الراغبين بالسفر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

اليكم فعالية الدفاعات الجوية لإسرائيل وحلفائها أمام رد محور المقاومة المحتمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

محادثات قائد القوات الاميركية تواصلت في تل أبيب... والإستعدادات الإسرائيلية قائمة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:27

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قتل علي جمال الدين جواد وهو قائد في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في منطقة عبا جنوبي لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:00

الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت بشكل قوي ومتواصل فوق مناطق لبنان

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:12

ما هو جدار الصوت وكيف يتم اختراقه؟!

LBCI
خبر عاجل
11:29

السيد نصرالله: ادعو الشعب اللبناني ان يدرك حجم المخاطر القائمة من ناحية رسم مصير منطقة بالكامل وليس المطلوب من إيران وسوريا الدخول في حرب لكن مساندتنا بالدعم المعنوي والسياسي والمادي والعسكري والتسهيلات

LBCI
خبر عاجل
06:35

طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها

LBCI
خبر عاجل
11:35

السيد نصرالله: الانتظار الاسرئيلي على مدى اسبوع هو جزء من العقاب والردّ فالمعركة هي معركة نفسية وسلاح ودماء ونحن نتصرف برويّة وشجاعة لا بانفعال

LBCI
خبر عاجل
10:09

المقاتلات الإسرائيلية تخرق جدار الصوت مجدداً فوق لبنان

LBCI
آخر الأخبار
17:51

واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين وعراقيين: الغارة استهدفت مسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على القوات الأميركية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More