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دقائق قليلة كفيلة بالتأثير سلبا على النساء... هذا ما اكتشفته دراسة جديدة!

دقائق قليلة كفيلة بالتأثير سلبا على النساء... هذا ما اكتشفته دراسة جديدة!







وفي التفاصيل، أجرى باحثو جامعة تشارلز ستورت استطلاعا لآراء أكثر من مئتي امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و 28 سنة حول صورة أجسادهن ومعايير الجمال بالنسبة لهن، وانقسمت العينة لاحقا إلى مجموعتين.



وفي هذا السياق، شاهدت المجموعتان مقاطع فيديو مختلفة لمدة 8 دقائق على منصة تيك توك، وبما في ذلك تابعت إحداهما مضمونًا يشيد باضطرابات الأكل.



وتضمّن المحتوى الذي تابعته المجموعة الأولى مقاطع فيديو لنساء يمارسن الرياضة ويروجن لأساليب إنقاص الوزن، أما المجموعة الأخرى فتابعت محتوى عن الطبيعة، الطبخ والكوميديا.



وأشارت النتائج إلى أن الرضا عن صورة الجسم انخفض لدى المجموعتين، على الرغم من أن النساء اللواتي شاهدن مقاطع فيديو تتعلق بفقدان الوزن تأثرن أكثر مقارنة بالنساء الأخريات.



ولاحظ الباحثون أن النساء اللواتي استخدمن المنصة لأكثر من ساعتين يوميا أظهرن اضطرابا ملحوظا في سلوكهن الغذائي.



واستنتج الباحثون أن أقل من 10 دقائق من التعرض لمحتوى مؤيد لفقدان الشهية على منصة تيك توك كان له عواقب سلبية على صورة الجسم ومعايير الجمال بالنسبة للنساء خلال الدراسة.



وبناء على النتائج، طالب العلماء بضرورة فرض قيود صارمة على المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي. أظهرت دراسة جديدة أن تصفّح النساء لمقاطع الفيديو على منصة تيك توك لمدة تزيد عن 8 دقائق قد تؤثر سلبا على صورة أجسادهن بالنسبة لهن، وفق ما نقل موقع " ذا غارديان " الالكتروني.وفي التفاصيل، أجرى باحثو جامعة تشارلز ستورت استطلاعا لآراء أكثر من مئتي امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و 28 سنة حول صورة أجسادهن ومعايير الجمال بالنسبة لهن، وانقسمت العينة لاحقا إلى مجموعتين.وفي هذا السياق، شاهدت المجموعتان مقاطع فيديو مختلفة لمدة 8 دقائق على منصة تيك توك، وبما في ذلك تابعت إحداهما مضمونًا يشيد باضطرابات الأكل.وتضمّن المحتوى الذي تابعته المجموعة الأولى مقاطع فيديو لنساء يمارسن الرياضة ويروجن لأساليب إنقاص الوزن، أما المجموعة الأخرى فتابعت محتوى عن الطبيعة، الطبخ والكوميديا.وأشارت النتائج إلى أن الرضا عن صورة الجسم انخفض لدى المجموعتين، على الرغم من أن النساء اللواتي شاهدن مقاطع فيديو تتعلق بفقدان الوزن تأثرن أكثر مقارنة بالنساء الأخريات.ولاحظ الباحثون أن النساء اللواتي استخدمن المنصة لأكثر من ساعتين يوميا أظهرن اضطرابا ملحوظا في سلوكهن الغذائي.واستنتج الباحثون أن أقل من 10 دقائق من التعرض لمحتوى مؤيد لفقدان الشهية على منصة تيك توك كان له عواقب سلبية على صورة الجسم ومعايير الجمال بالنسبة للنساء خلال الدراسة.وبناء على النتائج، طالب العلماء بضرورة فرض قيود صارمة على المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي.