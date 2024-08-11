المريخ في أقرب نقطة من المشتري... ظاهرة لن تتكرر حتّى العام 2033!

المريخ في أقرب نقطة من المشتري... ظاهرة لن تتكرر حتّى العام 2033!



يقترب كل من المريخ والمشتري ليل الأربعاء القادم إلى أقرب نقطة تجمعهما خلال هذا العقد.



وفي التفاصيل، سيقترب الكوكبان من بعضهما للغاية، ولن يفصل بينهما سوى مسافة صغيرة، إذ سيكون كل من المشتري والمريخ على مسافة تُقدَّر بأكثر من 575 مليون كيلومتر في مداريهما.



وسيصل الكوكبان إلى الحد الأدنى من الانفصال خلال ساعات النهار يوم الأربعاء في القارات الأميركية، الأوروبية والإفريقية.



وقال العالم في مختبر تابع لوكالة ناسا، جون جيورجيني، إن الكوكبين لن يظهرا اختلافًا ملحوظًا قبل الموعد المحدد للاقتران.



وتحدث هذه الاقترانات، المعروفة بالاقترانات الكوكبية، كل ثلاث سنوات تقريبا.



ويُذكر أن المرة الأخيرة التي اقترب فيها الكوكبان إلى هذا الحد كانت خلال عام 2018، ولن يحدث ذلك مرة أخرى حتى عام 2033.



وكان التقارب الأقوى للكوكبين في عام 1761، عندما ظهر المريخ والمشتري للعين المجردة على شكل جسم واحد ولامع.