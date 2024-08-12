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خطوة واحدة تقرّب البشر من العيش على كوكب المريخ... نظرية جديدة وهذه تفاصيلها!

علوم وتكنولوجيا
2024-08-12 | 04:10
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خطوة واحدة تقرّب البشر من العيش على كوكب المريخ... نظرية جديدة وهذه تفاصيلها!
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خطوة واحدة تقرّب البشر من العيش على كوكب المريخ... نظرية جديدة وهذه تفاصيلها!

خطوة واحدة تقرّب البشر من العيش على كوكب المريخ... نظرية جديدة وهذه تفاصيلها!

اقترح فريق من العلماء طريقة مبتكرة لتدفئة "الكوكب الأحمر" أي المريخ بأكثر من 18 درجة فهرنهايت في غضون أشهر فقط، الأمر الذي سيسمح للإنسان في نهاية المطاف باستعماره.

 

وفي التفاصيل، قال العلماء إن حقن كميات كبيرة من الغبار في الغلاق الجوي لكوكب المريخ قد يحسن قدرته على حبس الحرارة.

 

ومن جهته، لفت المليادرير الأميركي إيلون ماسك إلى أنه يخطط لاستخدام الموارد الطبيعية على المريخ من أجل "إعادة تأهيل" غلافه الجوي الحالي وجعله يشبه الأرض من ناحية الرطوبة ودرجة الحرارة.

 

واعتمد العلماء في هذه الدراسة على آلية الغلاف الجوي نفسها التي تؤثر على تغير المناخ، واعتقدوا أنه بإمكانهم استخدام الحديد والألومنيوم الموجود في الغبار لتصميم قضبان يبلغ طولها 9 ميكرومترات لتدفئة الكوكب الذي يتمتع بغلاف جوي رقيق جداً.

 

وادعى العلماء الذين لاحظوا وجود تأثيرات غير متوقعة لهذه الطريقة على درجة حرارة كوكب المريخ، أنها ستكون أكثر كفاءة بنحو 5 آلاف مرة.

 

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