يكشف الأمراض بطريقة مذهلة... نموذج ذكاء اصطناعي جديد يتفوق على الأطباء وهذه التفاصيل!

تمكن الباحثون في العراق وأستراليا من تطوير خوارزمية حاسوبية وهي عبارة عن نظام تصوير بالذكاء الإصطناعي يمكنه تحليل لون لسان الإنسان لكشف حالته الطبية والأمراض التي يعاني منها بنسبة دقة تصل إلى 98 في المئة.وفي التفاصيل، أوضح كبير مؤلفي الدراسة علي الناجي أن مرضى السكتة الدماغية يعانون من لون اللسان الأحمر أما مرضى السكري فيعانون من لون اللسان الأصفر في حين يعاني مرضى السرطان من لون اللسان الأرجواني مع طبقة ذهنية سميكة.وتابع الناجي: "يشير لون اللسان الأبيض إلى الإصابة بفقر الدم بينما يشير لون اللسان البنفسجي إلى مشاكل في الأوعية الدموية والجهاز الهضمي أو الربو".ولفت الناجي إلى أن نظام التصوير الذي يقترحه يحاكي ممارسة الطب الصيني التقليدي المتمثلة في فحص اللسان بحثاً عن علامات المرض.وبحسب الناجي، تم استخدام 5260 صورة لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على التعرف على لون اللسان والحالة المقابلة له بالإضافة إلى 60 صورة إضافية مستشفيين تعليميين في الشرق الأوسط.ومن جهته، قال المؤلف المشارك في هذه الدراسة جافان تشال أنه سيتم استخدام هذا النظام لتطبيق هاتف ذكي يمكنه تشخيص مرض السكري والسكتة الدماغية وفقر الدم والربو ومشاكل الكبد والمرارة وفيروس كورونا وغيرها من الحالات.وأضاف: "أثبتت النتائج التي توصلنا إليها فعالية هذا النظام وقدرته على تشخيص حالة المرضى بشكل آمن وفعال".