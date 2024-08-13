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دراسة مثيرة للجدل... هل تساهم جاذبية الأشخاص في العيش مطولا؟
علوم وتكنولوجيا
2024-08-13 | 09:57
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دراسة مثيرة للجدل... هل تساهم جاذبية الأشخاص في العيش مطولا؟
دراسة مثيرة للجدل... هل تساهم جاذبية الأشخاص في العيش مطولا؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتمتعون بمظهر "قبيح" يعيشون بمتوسط عمر أقل بعام تقريبًا مقارنة بالمدة التي يعيشها أصحاب المظهر "الوسيم"، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قام باحثو جامعتي ولاية أريزونا وتكساس في أوستن لمدة طويلة بتحليل بيانات من دراسة تتبعت طلاب المدارس الثانوية في ولاية ويسكونسن منذ عام 1957 حتى شيخوختهم أو وفاتهم في عام 2022.
وباستخدام مؤشر الوفيات الوطني، قارن الباحثون أيضًا الوفيات التي حصلت في المجموعة حتى عام 2022 ووجدوا أن ما يقرب من نصف العينة ماتوا بحلول نهاية فترة المتابعة.
وكان الأشخاص الذين صُنفوا ضمن أسفل فئات الجاذبية أكثر عرضة للوفاة بنسبة بلغت 16.8 في المئة من أولئك الذين كانوا في المراكز الأربعة الوسطى.
وكتب عالم الاجتماع كونور شيهان والخبير الاقتصادي دانييل هامرميش في ورقتهما البحثية التي نُشرت مؤخرا، أنه لا يُعرف سوى القليل عن العلاقة بين جاذبية الوجه وطول العمر.
وأضاف كل من الباحثين شيهان وهامرميش أن أولئك الذين تم تصنيف جاذبية وجوههم ضمن الفئة الأقل جاذبية كانوا عرضة للوفاة بمعدل أكبر مقارنة بأولئك الذين تم تصنيفهم على أنهم يتمتعون بجاذبية مرتفعة.
وعلى الرغم من عدم إثبات أن الجاذبية تؤثر على طول العمر بشكل مباشر، فقد يكون لها تأثير في ذلك، إذ أوضح الدكتور شيان أن الأشخاص الأكثر وسامة قد يكونون أكثر صحة.
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