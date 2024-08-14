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للمرة الأولى... سبايس إكس تستعد لتجربة إطلاق رحلة فضائية مأهولة فوق قطبَي الأرض!

علوم وتكنولوجيا
2024-08-14 | 08:25
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للمرة الأولى... سبايس إكس تستعد لتجربة إطلاق رحلة فضائية مأهولة فوق قطبَي الأرض!
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للمرة الأولى... سبايس إكس تستعد لتجربة إطلاق رحلة فضائية مأهولة فوق قطبَي الأرض!

للمرة الأولى... سبايس إكس تستعد لتجربة إطلاق رحلة فضائية مأهولة فوق قطبَي الأرض!

اشترى رجل أعمال رحلة فضائية خاصة من شركة "سبايس إكس" يُتوقَع أن تنطلق في نهاية السنة وأن تكون أول رحلة مأهولة فوق قطبَي الأرض.

وتندرج هذه الرحلة التي يُفترَض أن تستغرق ما بين ثلاثة وخمسة أيام وتضمّ أربعة أشخاص في إطار تنمية السياحة الفضائية الخاصة التي ازدهرت في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة.

ويتولى قيادة المركبة المؤسس المشارك لشركتي تعدين البيتكوين "إف 2 بول" و"ستيكفيش" تشون وانغ. وعرّفت  "سبايس إكس" عن وانغ بأنه "مغامر مالطي" علماً أنه لم يحصل على هذه الجنسية إلاّ أخيرا إذ وُلِد ونشأ في الصين، بحسب الصحافة الأميركية المتخصصة.

وأوضح عالم الفيزياء الفلكية جوناثان ماكدويل لوكالة فرانس برس أن الأقمار الاصطناعية متعددة، سواء كانت مخصصة للتجسس أو للأرصاد الجوية، تتمركز في مدار قطبي، لكنّ الوصول إلى هذا المدار يحتاج إلى قدرة أكبر، والإشعاعات فيه تكون أقوى.

وأفاد الموقع الإلكتروني للرحلة بأن "أعلى انحناء حققته رحلة فضائية مأهولة" حتى اليوم "هو ذلك الذي حققته رحلة فوستوك 6 السوفياتية وبلغ 65 درجة" بالنسبة إلى مستوى خط الاستواء، ولا يمكن رؤية القطبين من محطة الفضاء الدولية.

وسيكون أفراد الطاقم الثلاثة الآخرون المخرجة النروجية يانّيكِه ميكلسن، والأسترالي إريك فيليبس الذي سبق أن استكشف القطبين كمرشد، والباحثة الألمانية في مجال علم الروبوتات رابيا روغه.

ويُفترض أن يجري الطاقم تجارب علمية، كالتقاط أول صور بالأشعة السينية في الفضاء ودرس ظاهرة ضوئية تشبه الشفق القطبي، وفقا لشركة "سبايس إكس".

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