الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
35
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
35
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
للمرة الأولى... سبايس إكس تستعد لتجربة إطلاق رحلة فضائية مأهولة فوق قطبَي الأرض!
علوم وتكنولوجيا
2024-08-14 | 08:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
للمرة الأولى... سبايس إكس تستعد لتجربة إطلاق رحلة فضائية مأهولة فوق قطبَي الأرض!
للمرة الأولى... سبايس إكس تستعد لتجربة إطلاق رحلة فضائية مأهولة فوق قطبَي الأرض!
اشترى رجل أعمال رحلة فضائية خاصة من شركة "سبايس إكس" يُتوقَع أن تنطلق في نهاية السنة وأن تكون أول رحلة مأهولة فوق قطبَي الأرض.
وتندرج هذه الرحلة التي يُفترَض أن تستغرق ما بين ثلاثة وخمسة أيام وتضمّ أربعة أشخاص في إطار تنمية السياحة الفضائية الخاصة التي ازدهرت في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة.
ويتولى قيادة المركبة المؤسس المشارك لشركتي تعدين البيتكوين "إف 2 بول" و"ستيكفيش" تشون وانغ. وعرّفت "سبايس إكس" عن وانغ بأنه "مغامر مالطي" علماً أنه لم يحصل على هذه الجنسية إلاّ أخيرا إذ وُلِد ونشأ في الصين، بحسب الصحافة الأميركية المتخصصة.
وأوضح عالم الفيزياء الفلكية جوناثان ماكدويل لوكالة فرانس برس أن الأقمار الاصطناعية متعددة، سواء كانت مخصصة للتجسس أو للأرصاد الجوية، تتمركز في مدار قطبي، لكنّ الوصول إلى هذا المدار يحتاج إلى قدرة أكبر، والإشعاعات فيه تكون أقوى.
وأفاد الموقع الإلكتروني للرحلة بأن "أعلى انحناء حققته رحلة فضائية مأهولة" حتى اليوم "هو ذلك الذي حققته رحلة فوستوك 6 السوفياتية وبلغ 65 درجة" بالنسبة إلى مستوى خط الاستواء، ولا يمكن رؤية القطبين من محطة الفضاء الدولية.
وسيكون أفراد الطاقم الثلاثة الآخرون المخرجة النروجية يانّيكِه ميكلسن، والأسترالي إريك فيليبس الذي سبق أن استكشف القطبين كمرشد، والباحثة الألمانية في مجال علم الروبوتات رابيا روغه.
ويُفترض أن يجري الطاقم تجارب علمية، كالتقاط أول صور بالأشعة السينية في الفضاء ودرس ظاهرة ضوئية تشبه الشفق القطبي، وفقا لشركة "سبايس إكس".
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الأولى...
سبايس
تستعد
لتجربة
إطلاق
فضائية
مأهولة
قطبَي
الأرض!
عمرها أكثر من 4 آلاف سنة... أسرار مخبأة خلف ألواح بابل والمفاجأة بتنبؤات مرعبة تحصل اليوم!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-07-10
أغرب فيديو على الإطلاق... طائر يتكلّم للمرة الأولى؟! (فيديو)
منوعات
2024-07-10
أغرب فيديو على الإطلاق... طائر يتكلّم للمرة الأولى؟! (فيديو)
0
أخبار دولية
2024-08-08
مجلس الوزراء الصوماليّ أقرّ مشروع قانون من شأنه أن يعيد نظام الانتخاب إلى الاقتراع العام للمرة الأولى
أخبار دولية
2024-08-08
مجلس الوزراء الصوماليّ أقرّ مشروع قانون من شأنه أن يعيد نظام الانتخاب إلى الاقتراع العام للمرة الأولى
0
فنّ
2024-08-07
ابن آل باتشينو الرضيع يظهر إلى العلن للمرة الأولى... لن تصدقوا الشبه بينه وبين والده! (صور)
فنّ
2024-08-07
ابن آل باتشينو الرضيع يظهر إلى العلن للمرة الأولى... لن تصدقوا الشبه بينه وبين والده! (صور)
0
فنّ
2024-08-06
"هذا ما سرقه حسام حبيب مني"... شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل صادمة للمرة الأولى: هو يهددني وهذا ما طالبني به!
فنّ
2024-08-06
"هذا ما سرقه حسام حبيب مني"... شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل صادمة للمرة الأولى: هو يهددني وهذا ما طالبني به!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-08-13
عمرها أكثر من 4 آلاف سنة... أسرار مخبأة خلف ألواح بابل والمفاجأة بتنبؤات مرعبة تحصل اليوم!
علوم وتكنولوجيا
2024-08-13
عمرها أكثر من 4 آلاف سنة... أسرار مخبأة خلف ألواح بابل والمفاجأة بتنبؤات مرعبة تحصل اليوم!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-08-13
دراسة مثيرة للجدل... هل تساهم جاذبية الأشخاص في العيش مطولا؟
علوم وتكنولوجيا
2024-08-13
دراسة مثيرة للجدل... هل تساهم جاذبية الأشخاص في العيش مطولا؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-08-13
يكشف الأمراض بطريقة مذهلة... نموذج ذكاء اصطناعي جديد يتفوق على الأطباء وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-08-13
يكشف الأمراض بطريقة مذهلة... نموذج ذكاء اصطناعي جديد يتفوق على الأطباء وهذه التفاصيل!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-08-12
شكاوى ضد "إكس" في 8 بلدان أوروبية... ما علاقة البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي؟
علوم وتكنولوجيا
2024-08-12
شكاوى ضد "إكس" في 8 بلدان أوروبية... ما علاقة البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
09:30
"طريقة بسيطة" قد تكشف الإصابة بسرطان المبيض مبكراً... هذا ما أكّده العلماء!
صحة وتغذية
09:30
"طريقة بسيطة" قد تكشف الإصابة بسرطان المبيض مبكراً... هذا ما أكّده العلماء!
0
أخبار لبنان
04:34
توضيح من الحجار حول طلب استكمال تأليف اللجنة القضائيّة الخاصة بقانون الإسكان
أخبار لبنان
04:34
توضيح من الحجار حول طلب استكمال تأليف اللجنة القضائيّة الخاصة بقانون الإسكان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لهذه الأسباب توغلت أوكرانيا في كورسك الروسية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لهذه الأسباب توغلت أوكرانيا في كورسك الروسية
0
منوعات
01:55
حدث عظيم... ولادة أول سلحفاة عملاقة مهددة بالإنقراض في فرنسا (صور)
منوعات
01:55
حدث عظيم... ولادة أول سلحفاة عملاقة مهددة بالإنقراض في فرنسا (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:09
في عيد إنتقال السيدة العذراء... الدفاع المدني يحذر من إطلاق المفرقعات والألعاب النارية
أمن وقضاء
08:09
في عيد إنتقال السيدة العذراء... الدفاع المدني يحذر من إطلاق المفرقعات والألعاب النارية
0
أخبار لبنان
08:00
هوكستين يجري جولة مباحثات مع المسؤولين
أخبار لبنان
08:00
هوكستين يجري جولة مباحثات مع المسؤولين
0
أخبار لبنان
07:57
كنعان يعلن مبادرة للمّ شمل "التيار": الشرذمة طريق النهاية والانهيار
أخبار لبنان
07:57
كنعان يعلن مبادرة للمّ شمل "التيار": الشرذمة طريق النهاية والانهيار
0
أخبار لبنان
06:29
ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزارء وسحب بند ملء الشغور في بعض الإدارات
أخبار لبنان
06:29
ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزارء وسحب بند ملء الشغور في بعض الإدارات
0
تقارير نشرة الاخبار
15:07
منتخبات التوتش رغبي اللبنانية للفئات العمرية تنطلق نحو بطولة اوروبا
تقارير نشرة الاخبار
15:07
منتخبات التوتش رغبي اللبنانية للفئات العمرية تنطلق نحو بطولة اوروبا
0
رياضة
13:52
اتفاقية رعاية بين الاتحاد اللبناني لكرة السلة وشركة "كابيللي سبورت" لدعم المنتخبات
رياضة
13:52
اتفاقية رعاية بين الاتحاد اللبناني لكرة السلة وشركة "كابيللي سبورت" لدعم المنتخبات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لهذه الأسباب توغلت أوكرانيا في كورسك الروسية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لهذه الأسباب توغلت أوكرانيا في كورسك الروسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في حال الحرب الموسعة وشلل المطار... مرفأ طرابلس منفذ للسفر والاجلاء
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في حال الحرب الموسعة وشلل المطار... مرفأ طرابلس منفذ للسفر والاجلاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الانتخابات الرئاسية الاميركية: ماسك يستضيف ترامب على "اكس"
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الانتخابات الرئاسية الاميركية: ماسك يستضيف ترامب على "اكس"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:20
5 جثث داخل منزل في كفرشيما...
تقارير نشرة الاخبار
13:20
5 جثث داخل منزل في كفرشيما...
2
أمن وقضاء
06:42
قضيّة الجثث الخمس في كفرشيما تابع... وصيّة بدفن الميت في المنزل
أمن وقضاء
06:42
قضيّة الجثث الخمس في كفرشيما تابع... وصيّة بدفن الميت في المنزل
3
منوعات
13:00
رسائل مؤثرة من ضحية على متن الطائرة البرازيلية... بهذه الكلمات ودّعت عائلتها (صور)
منوعات
13:00
رسائل مؤثرة من ضحية على متن الطائرة البرازيلية... بهذه الكلمات ودّعت عائلتها (صور)
4
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الجيش الاسرائيلي يحصل على ضوء أخضر لضرب لبنان... هذا ما كشفه تقرير عسكري
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الجيش الاسرائيلي يحصل على ضوء أخضر لضرب لبنان... هذا ما كشفه تقرير عسكري
5
أمن وقضاء
03:22
قتل صديقه ورماه في بحر شكا... هكذا كشفت "المعلومات" ملابسات الجريمة
أمن وقضاء
03:22
قتل صديقه ورماه في بحر شكا... هكذا كشفت "المعلومات" ملابسات الجريمة
6
أمن وقضاء
02:14
جديد قضية الجثث الخمس في كفرشيما: اعتراف خريستو الفتى ان شقيقه توفي منذ 10 أيام
أمن وقضاء
02:14
جديد قضية الجثث الخمس في كفرشيما: اعتراف خريستو الفتى ان شقيقه توفي منذ 10 أيام
7
فنّ
07:24
بعد قرار منعها من العمل في مصر... هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد! (صورة)
فنّ
07:24
بعد قرار منعها من العمل في مصر... هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد! (صورة)
8
أخبار لبنان
07:26
إليكم رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 18 إلى 21 آب 2024
أخبار لبنان
07:26
إليكم رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 18 إلى 21 آب 2024
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More