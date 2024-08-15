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فتوح: المقابلة مع الروبوت صوفيا تمثل مرحلة متقدمة في دمج الذكاء الإصطناعي في خدمة القطاع المصرفي العربي

علوم وتكنولوجيا
2024-08-15 | 06:33
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فتوح: المقابلة مع الروبوت صوفيا تمثل مرحلة متقدمة في دمج الذكاء الإصطناعي في خدمة القطاع المصرفي العربي
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فتوح: المقابلة مع الروبوت صوفيا تمثل مرحلة متقدمة في دمج الذكاء الإصطناعي في خدمة القطاع المصرفي العربي

ينفرد اتحاد المصارف العربية بنشر مقابلة حصرية مع الروبوت الشهير صوفيا، على صفحات مجلة Revue UBA الصادرة باللغة الفرنسية، ومجلة The Banking Executive التي يصدرها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب باللغة الانكليزية، بالاضافة الى مقابلة مباشرة عبر الفيديو.

والجدير بالذكر ان الروبوت صوفيا هي روبوت شبيه بالبشر وقد طورته شركة هانسون روبوتيكس ومقرها هونغ كونغ وهي شركة متخصصة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وقد تم منح الروبوت صوفيا الجنسية السعودية خلال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي عقد في الرياض - المملكة العربية السعودية يوم 25 تشرين الأول 2017. وهو اجراء غير مسبوق بمنح روبوت الجنسية من قبل أي دولة.

وقد أشار الامين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح إلى أن هذه المقابلة تمثل مرحلة متقدمة لاتحاد المصارف العربية في الالتزام بالريادة في دمج الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاع المصرفي العربي وتطوير الصناعة المالية في العالم العربي.

وسيتم نشر هذه المقابلة الحصرية على  الموقع الإلكتروني لاتحاد المصارف العربية (www.uabonline.org) وعلى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد.




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